Psalmmelodien im Jazz

Berliner Duo "ZIA" singt in der Martin-Luther-Kirche Blomberg

Blom­berg. Das Ber­li­ner Duo "­ZIA" ist am Frei­tag, 18. Ja­nuar um 19.30 Uhr in der Mar­tin-Lu­ther-Kir­che Blom­berg zu Gast. Trom­pe­ter Mar­cus Rust und Or­ga­nist Chris­tian Grosch ver­we­ben in ih­rem ein­zig­ar­ti­gen Pro­gramm "P­salms in Jaz­z" alte Psalm­me­lo­dien aus ver­schie­dens­ten Kon­ti­nen­ten mit Jazz, ei­ner Mu­sik der Im­pro­vi­sa­tion und des Spie­lens aus dem Mo­ment. Zwi­schen jü­di­scher Folk­lo­re, in­di­schen Bha­jans und afri­ka­ni­schen Rhyth­men bis hin zur mit­tel­al­ter­li­chen Gre­go­ria­nik kommt das Ferne nah und das Alte wird le­ben­dig. Das Duo folgt da­mit ei­ner al­ten kirch­li­chen Tra­di­tion, die bib­li­sche Texte in Mu­sik ver­wan­delt. Darin spie­len die ur­al­ten Psalm­ge­bete eine ganz be­son­dere Rol­le. Seit Jahr­tau­sen­den wer­den sie rund um den Glo­bus im­mer wie­der neu ver­tont. Jede Kul­tur hat ihre ganz ei­gene Wei­se, ihre Emp­fin­dun­gen zu die­sen In­hal­ten in Mu­sik zu for­men. Der Ein­tritt ist frei, am Aus­gang wird eine Spende ge­sam­melt, mit der die be­vor­ste­hende um­fang­rei­che Or­gel­re­no­vie­rung in der Mar­tin-Lu­ther-Kir­che un­ter­stützt wer­den kann. Dazu wer­den in die­sem Jahr wei­tere Kon­zerte statt­fin­den.

Chris­tian Grosch (links) und Mar­cus Rust bil­den das Ber­li­ner Duo "­ZIA". Fo­to: Andy Spyra

vom 16.01.2019 | Ausgabe-Nr. 3A

