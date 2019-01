Virtuosen aus dem Land des Feuers

Det­mold. Mug­ham-Vir­tuo­sen aus dem Land des Feu­ers sind am 18. Ja­nuar in der Reihe "­Klang­kos­mos Welt­mu­si­k" in der Aula der Al­ten Schule am Wall zu Gast. Das Sa­hib Pas­hazade Duo aus Aser­bai­dschan prä­sen­tiert ein ein­drucks­vol­les Re­per­toire in­stru­men­ta­ler Stü­cke mit der Kurz­hal­slaute Tar und der Zy­lin­der­trom­mel Na­ga­ra. Für ihr mu­si­ka­li­sches Kön­nen, ihre cha­ris­ma­ti­sche Büh­nen­prä­senz und ihre un­bän­dige Spiel­freude wur­den die bei­den führen­den Mug­ham-In­stru­men­ta­lis­ten aus der Haupt­stadt Baku 2017 mit dem Grand Prix des 11. "S­harq Ta­ro­nala­ri"-Fes­ti­vals in Sa­mar­kand (Us­be­ki­stan) aus­ge­zeich­net. Sa­hib Pas­hazade schloss 2003 sei­nen Ba­che­lor am Aser­bai­dscha­ni­schen Na­tio­nal­kon­ser­va­to­rium (ANC) ab, es folg­ten ein Mas­ter mit Eh­ren-Di­plom und ein Dok­tor. Er trat be­reits in mehr als 45 Län­dern auf, dar­un­ter in fast ganz Eu­ro­pa. Kam­ran Ke­ri­mov wurde 1976 in Baku ge­bo­ren und stammt aus ei­ner Fa­mi­lie be­kann­ter tra­di­tio­nel­ler Per­kus­sio­nis­ten. Er ab­sol­vierte das Baku Mu­si­cal Col­lege und die Baku Mu­si­cal Aca­demy als Per­kus­sio­nist und un­ter­rich­tet ­seit 2008 selbst am Na­tio­nal­kon­ser­va­to­ri­um. Be­ginn ist um 20 Uhr (Ein­lass: 19.30 Uhr), der Ein­gang er­folgt durch das Stan­des­amt, Am Wall 5. Kar­ten sind in den be­kann­ten Vor­ver­kaufs­stel­len für 8 Euro (er­mäßigt 6 Eu­ro) so­wie an der Abend­kasse für 9 Euro (er­mäßigt 7 Eu­ro) er­hält­lich.

vom 16.01.2019 | Ausgabe-Nr. 3A

