Gewohnter Besuchermagnet

Haus-Garten-Touristik-Hochzeit zieht fast 30.000 Besucher in die Messehallen

Bad Sal­zu­flen (n­r). Sie ist wohl zu Recht eine der be­lieb­tes­ten Ver­an­stal­tun­gen im Mes­se­jahr: Die Messe Haus-Gar­ten-Tou­ris­tik-Hoch­zeit hat auch die­ses Jahr wie­der etwa 30.000 Be­su­cher an­ge­zo­gen. Aus­stel­ler, Mes­se­be­su­cher und Ver­an­stal­ter zie­hen ein po­si­ti­ves Resü­mee.

Drang­volle Enge herrschte nur punk­tu­ell. An­sons­ten ver­teil­ten sich die Be­su­cher­mas­sen am ver­gan­ge­nen Wo­chen­ende recht gleich­mäßig auf den 25.000 Qua­drat­me­tern in den vier Mes­se­hal­len.­Was be­son­ders gut an­kam, war die The­men­viel­falt, mit der die Ver­brau­cher­messe je­des Jahr wie­der punk­tet. So lockte die größte Bau-Fach­messe Ost­west­fa­lens mit je­der Menge In­for­ma­tio­nen zu Bau­en, Re­no­vie­ren und Mo­der­ni­sie­ren und auch das Thema Gar­ten fas­zi­niert nach wie vor. Jede Menge Ge­stal­tungs-In­spi­ra­tio­nen, etwa von char­man­ten Out­door­mö­beln ü­ber den ex­klu­si­ven Whirl­pool bis zu De­ko­ar­ti­keln ließen kaum Wün­sche of­fen. Char­mant le­ben­dig zeigte sich auch die Tou­ris­tik­mes­se. Ne­ben den großen Rei­se­an­bie­tern wa­ren es auch klei­nere An­bie­ter, die die Ge­le­gen­heit nutz­ten, ihre Ur­laubs­re­gion in per­sön­li­chen Ge­sprächen dar­zu­stel­len. Da­ne­ben ging es auch span­nend sport­lich zu: Mu­tige trau­ten sich auf die Slack­line oder ver­such­ten sich im "­Boul­dern" an der Klet­ter­wand. Auch ein großes Bas­sin ei­ner Tauch­schule lud zum Ver­wei­len ein, de­mons­trier­ten doch die Sport­tau­cher dort ihr Kön­nen. Et­was mehr Luft hatte das Mes­se­pu­bli­kum bei der "Hoch­zeit". Hier wa­ren viele In­ter­es­sierte sehr ge­zielt ge­kom­men, um sich um­fas­send zum Thema Hoch­zeit und Fei­er­lich­kei­ten be­ra­ten zu las­sen. Nichts­de­sto­trotz schlen­der­ten natür­lich et­li­che Be­su­cher der Neu­gier we­gen durch das viel­fäl­tige An­ge­bot und ge­nos­sen die eine oder an­dere Mo­den­schau. Für viele kommt be­son­ders die The­men­viel­falt je­des Jahr wie­der gut an. Vor al­lem die zahl­rei­chen Vor­trä­ge, die Son­deraus­stel­lun­gen so­wie die ver­schie­de­nen Kochs­hows sind nach wie vor hoch fre­quen­tiert. Pu­bli­kums­ma­gnete wa­ren auch The­men wie Elek­tro­mo­bi­lität und So­la­r­ener­gie und de­ren Spei­cher­mög­lich­kei­ten. Re­nate Dalbke von den Stadt­wer­ken Lemgo und Eva-Su­sanne Ell­min­ger von den Stadt­wer­ken Det­mold zeig­ten sich sehr zu­frie­den mit der Be­su­cher­re­so­nanz. "­Die Stadt­werke möch­ten auf der Messe vor al­lem in­for­mie­ren und der In­for­ma­ti­ons­be­darf ist im­mer noch enorm hoch­", so Eva-Su­sanne Ell­min­ger. So sei die Nach­frage bei The­men, wie Ener­gie, Elek­tro­mo­bi­lität oder auch Was­ser in den letz­ten Jah­ren wie­der ge­stie­gen. "In den letz­ten zwei Jah­ren ist nicht nur das Be­wusst­sein für ö­ko­lo­gi­sche Strom­ge­win­nung wi­der deut­lich ge­stie­gen. Vor al­lem viele junge Leute grei­fen wie­der Um­welt­the­men auf und fra­gen bei­spiels­weise ver­mehrt In­haltss­toffe des Trink­was­sers nach", bestätigte auch Re­nate Dalb­ke. Rundum zu­frie­dene Ge­sich­ter gab es auch bei den meis­ten der rund 400 Aus­stel­ler. Das Pu­bli­kum ließ sich nicht nur gerne be­ra­ten, son­dern kaufte auch. Dass das seit vie­len Jah­ren so ist, bestätig­ten vor al­lem die Aus­stel­ler, die je­des Jahr wie­der die Ver­brau­cher­messe in Bad Sal­zu­flen an­steu­ern. So man­cher ist be­reits seit ü­ber 10 Jah­ren da­bei. Aber auch die, die ganz neu da­bei wa­ren, zeig­ten sich be­geis­tert und freu­ten sich ü­ber den Be­su­cher­an­sturm. Der Aus­blick auf OWLs größte Ver­brau­cher­messe im kom­men­den Jahr fällt dement­spre­chend von al­len Seite po­si­tiv aus.

vom 16.01.2019 | Ausgabe-Nr. 3A

Drucken | Versenden