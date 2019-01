Viele Töne gegen den Hass

Kreis Lip­pe/­Det­mold. Ein deut­lich hör­ba­res Zei­chen wol­len Mu­si­ker und an­dere Ak­teure 19. Ja­nuar set­zen: Un­ter dem Motto "Viele Töne ge­gen den Hass" gibt es in der Chris­tus­kir­che am Kai­ser-Wil­helm-Platz ab 19 Uhr ein großes "mu­si­ka­lisch-po­li­ti­sches Ma­ni­fest" für eine of­fe­ne, viel­fäl­tige und to­le­rante Ge­sell­schaft und für So­li­da­rität mit Ge­flüch­te­ten. Für die­ses Kon­zert mit Tex­ten und State­ments konn­ten 25 Mu­si­ker, Bands und Chöre ge­won­nen wer­den, die aus ganz ver­schie­de­nen Mu­si­krich­tun­gen ein mehr­stün­di­ges hoch­karäti­ges Pro­gramm auf die Beine stel­len. Künst­ler wie Na­hiad Abo­zid, Chris­tian Akoa, Ben Braun, An­ette Ge­bau­er, das Jazz-Syn­di­kat, Ma­tit­jahu Kel­lig, Da­niel Wah­ren, "Za­tie!" und viele an­dere set­zen sich mu­si­ka­lisch ein für eine le­ben­dige li­be­rale und so­li­da­ri­sche Welt. Sie tun dies mit Klas­sik, Jazz, Welt­mu­sik, ei­ge­nen Lie­dern und sou­li­gen Klän­gen. Zwi­schen den Auf­trit­ten wer­den State­ments und li­te­ra­ri­sche Texte den Ein­satz ge­gen jede Form von Ras­sis­mus, An­ti­se­mi­tis­mus und Frem­den­feind­lich­keit in Lippe und ü­ber­all the­ma­ti­sie­ren. Alle Künst­ler ver­zich­ten auf ein Ho­no­rar. Ver­an­stal­ter sind die Lip­pi­sche Lan­des­kir­che, die Buch­hand­lung "­Kafka & Co.", die ev.-ref. Kir­chen­ge­meinde Det­mold-West, Das Dach e.V. und der Eine-Welt-La­den Ala­va­nyo. Der Ein­tritt ist frei, Spen­den für die wei­te­ren Un­kos­ten des Kon­zer­tes sind will­kom­men. Auch Ge­tränke und ein Food-Wa­gen sind vor­ge­se­hen, denn die Ver­an­stal­ter rech­nen mit vie­len Be­su­chern und ei­ner mehr als dreistün­di­gen Ge­samt­dau­er. "­Die Chris­tus­kir­che als ei­ner der größten Ver­an­stal­tungs­orte in Det­mold er­schien uns ge­rade recht für die­ses wich­tige An­lie­gen un­se­res brei­ten Bünd­nis­ses", so Pfar­rer Die­ter Böke­meier von der Lip­pi­schen Lan­des­kir­che.

vom 16.01.2019 | Ausgabe-Nr. 3A

Drucken | Versenden