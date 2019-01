"Geldhahn zu"

Kreis Lip­pe/­Ber­lin. An­läss­lich der "­Grü­nen Wo­che" ge­hen in Ber­lin wie­der meh­rere zehn­tau­send Bür­ger auf die Straße, um fried­lich für eine bäu­er­lich-ö­ko­lo­gi­schere Land­wirt­schaft und art­ge­rechte Tier­hal­tung zu de­mons­trie­ren. Die neunte "Wir ha­ben es sat­t!"-Demo am 19. Ja­nuar vor dem Bran­den­bur­ger Tor steht un­ter dem Motto "­Der Agra­r­in­dus­trie den Geld­hahn ab­dre­hen!". Der lip­pi­sche Bund für Um­welt und Na­tur­schutz Deutsch­land (BUND) or­ga­ni­siert eine Bus­fahrt nach Ber­lin. "­Die­ses Jahr steht ei­ni­ges auf dem Spiel", schreibt der BUND . Bei der kom­men­den Re­form der EU-Agrar­po­li­tik (GAP) ent­scheide sich, wel­che Land­wirt­schaft mit den 60 Mil­li­ar­den Euro wei­tere Jahre un­ter­stützt wer­de. Ak­tu­ell gel­te: Wer viel Land be­sitzt, be­kommt viel Geld. Ü­ber 100.000 Be­triebe muss­ten laut BUND in Deutsch­land in den letz­ten 10 Jah­ren dicht­ma­chen. Gleich­zei­tig ris­sen sich außer­land­wirt­schaft­li­che In­ves­to­ren mit EU-Sub­ven­tio­nen um die land­wirt­schaft­li­chen Flächen. Die Fol­gen: Hö­fester­ben, Mo­no­kul­tu­ren und Ar­ten­schwund. Die Dürre 2018 habe ge­zeigt: "Wir brau­chen end­lich eine weg­wei­sende Po­li­tik mit kon­se­quen­tem Kli­ma­schutz. Der Um­bau zu ei­ner bäu­er­li­chen und ö­ko­lo­gi­sche­ren Land­wirt­schaft kann nicht mehr war­ten", heißt es in der Mit­tei­lung wei­ter. Ei­gent­lich sei das Ende der betäu­bungs­lo­sen Ka­stra­tion männ­li­cher Fer­kel be­reits seit fünf Jah­ren be­schlos­sene Sa­che: Am 1. Ja­nuar 2019 sollte da­mit Schluss sein. Mit Mehr­heit der CDU, CSU, SPD und AfD ent­schied der Bun­des­tag wurde aber im No­vem­ber, die betäu­bungs­lose Fer­kel­ka­stra­tion um wei­tere zwei Jahre zu ver­län­gern. "­Die­ser Be­schluss ist ein Ver­stoß ge­gen das im Grund­ge­setz ver­an­kerte Tier­schutz­ge­setz und ein Ein­kni­cken vor der Fleisch-Lob­by­", so die Na­tur­schüt­zer. Die Re­gie­rung müsse end­lich der ge­sell­schaft­li­chen For­de­rung nach mehr Tier­schutz in der Hal­tung ge­recht wer­den. Lip­per, die mit nach Ber­lin möch­ten, kön­nen sich per E-Mail an "­ber­lin@­bund-lip­pe.­de" oder un­ter der Mo­bil­num­mer 0171-9346878 für die Fahrt an­mel­den. Die Teil­nah­me­ge­bühr – 20 Euro für Er­wach­se­ne, 15 Euro für Ju­gend­li­che – wird im Bus ein­ge­sam­melt. Fol­gende Hal­te­stel­len sind vor­ge­se­hen: 6 Uhr Det­mold Bahn­hof, 6.15 Uhr Lage Bahn­hof, 6.30 Uhr Lemgo Bahn­hof, 6.45 Uhr Kal­le­tal "Alte Post", 7.30 Uhr Lau­enau A2-Au­to­hof. Rück­fahrt ge­gen 17. Uhr.

vom 16.01.2019 | Ausgabe-Nr. 3A

