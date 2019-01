Hallenbad Lohfeld ist wieder geöffnet

Bad Sal­zu­flen. Am Mon­tag, 7. Ja­nuar öff­net das Hal­len­bad wie­der seine Pfor­ten. Auf den Le­gio­nel­len Be­fund in ein­zel­nen Du­schen vom De­zem­ber ver­gan­ge­nen Jah­res sind in Ab­stim­mung mit dem Ge­sund­heits­amt des Krei­ses Lippe alle not­wen­di­gen Maß­nah­men durch­ge­führt wor­den, so dass der Ba­de­be­trieb wie­der auf­ge­nom­men wer­den kann. Bis auf das Früh­schwim­men, das aus per­so­nel­len Grün­den vor­erst lei­der ent­fal­len muss, wer­den die Zei­ten für das Schul- und Ver­eins­schwim­men so­wie für die Öf­fent­lich­keit wie ge­wohnt an­ge­bo­ten. Ebenso star­tet ab dem kom­men­den Mon­tag bis ein­sch­ließ­lich Sonn­tag, 13. Ja­nuar wie­der die jähr­li­che Ra­bat­tak­tion für die 50-er Ein­tritts­kar­ten: in die­sem Zeit­raum kön­nen an der Kasse im Hal­len­bad Loh­feld, Was­ser­fuhr 25e, die Ein­tritts­kar­ten mit ei­nem 10 pro­zen­ti­gen Nach­lass auf den re­gulären Preis er­wor­ben wer­den.

vom 12.01.2019 | Ausgabe-Nr. 2B

