Heinrich-Schütz-Fest in Lemgo

Für 2020 fällt die Wahl auf eine lippische Stadt

Vor­freude ist be­kannt­lich die schönste Freu­de: Dr. Vera Lüp­kes, Di­rek­to­rin des We­ser­re­naissance-Mu­se­ums Schloss Brake und frisch ge­wählte Beirätin der Hein­rich-Schütz-Ge­sell­schaft, Arno Pa­duch, Mu­si­ker, Di­ri­gent, Mu­sik­wis­sen­schaft­ler und frisch ge­wähl­ter Prä­si­dent der Hein­rich-Schütz-Ge­sell­schaft so­wie Vol­ker Jä­nig, Kan­tor der Ma­ri­en­kan­to­rei Lemgo (von links). Fo­to: Lan­des­ver­band Lippe weitere Bilder »

Lem­go. Das 51. In­ter­na­tio­nale Hein­rich-Schütz-Fest wird im Jahr 2020 in Lemgo statt­fin­den, und zwar in Ko­ope­ra­tion mit dem hie­si­gen Fes­ti­val "­mix­Tour". Doch warum ist die Wahl auf diese lip­pi­sche Stadt ge­fal­len? Im Le­ben von Hein­rich Schütz, ei­nem der be­deu­tends­ten deut­schen Kom­po­nis­ten des 17. Jahr­hun­derts, las­sen sich tatsäch­lich di­verse lo­kale Be­züge zu Lemgo her­stel­len. "Hein­rich Schütz hat sei­ner­zeit in Ve­ne­dig stu­diert, und zwar zu­sam­men mit Jo­hann Grab­be. Der wie­derum hat das Mu­sikle­ben am Hof des lip­pi­schen Gra­fen Si­mon VI. auf Schloss Brake maß­geb­lich be­stimm­t", er­klärt Arno Pa­duch, frisch ge­wähl­ter Prä­si­dent der In­ter­na­tio­na­len Hein­rich-Schütz-Ge­sell­schaft mit Sitz in Kas­sel.

Darü­ber hin­aus gibt es Ver­bin­dun­gen zu dem in Lemgo ge­bo­re­nen For­schungs­rei­sen­den En­gel­bert Ka­emp­fer. Die­ser zählte näm­lich zu den Schü­lern von Hein­rich Schütz. "Wir freuen uns rie­sig, dass das In­ter­na­tio­nale Hein­rich-Schütz-Fest nach Zürich, Mar­burg, Den Haag, Dres­den und an­de­ren Großstäd­ten vom 24. bis 27. Sep­tem­ber 2020 in Lemgo statt­fin­den wird", schwärmt Kan­tor Vol­ker Jä­nig. Sei­ner An­sicht nach seien die Be­din­gun­gen für ein sol­ches Fest hier ein­fach op­ti­mal: Die his­to­ri­sche Stadt, der großzü­gige und in­spi­rie­rende Raum von St. Ma­rien und die berühmte Sche­rer-Or­gel mit ih­rem be­son­de­ren Klang. "Au­then­ti­scher geht es kaum", sagt Jä­nig. Doch da­mit nicht ge­nug. Ein wei­te­rer reiz­vol­ler Auf­führungs­ort im Rah­men des Fes­tes ist das We­ser­re­naissance-Mu­seum Schloss Bra­ke, an des­sen Hofe Mu­sik stets eine äußerst wich­tige Rolle spiel­te. "­Die Kon­zerte wer­den für Lippe ein Er­leb­nis, ein re­gel­rech­tes Er­eig­nis sein", ist sich Dr. Vera Lüp­kes si­cher. Die Mu­se­ums­di­rek­to­rin hat sich in­ten­siv mit Al­ter Mu­sik be­fasst, meh­rere Pu­bli­ka­tio­nen dazu ver­öf­fent­licht und auch einen ent­spre­chen­den Vor­trag bei der In­ter­na­tio­na­len Hein­rich-Schütz-Ge­sell­schaft ge­hal­ten. Jüngst wurde Dr. Vera Lüp­kes so­gar in den Bei­rat der Ge­sell­schaft ge­wählt, und zwar als erste Kunst­his­to­ri­ke­rin in der Ge­schichte der Ver­ei­ni­gung ü­ber­haupt. In ih­rer neuen Po­si­tion möchte die Mu­se­ums­di­rek­to­rin die Schütz-For­schung mit all ih­rem Wis­sen er­gän­zen und mit ih­rem En­ga­ge­ment un­ter­stüt­zen. Ins­ge­samt zählt die Hein­rich-Schütz-Ge­sell­schaft in etwa 650 Mit­glie­der welt­weit. Er­klär­tes Ziel ist es, die berührende Mu­sik von Hein­rich Schütz zu ze­le­brie­ren, das kul­tu­relle Erbe zu be­wah­ren, den Be­kannt­heits­grad zu stei­gern und auch die nach­fol­gen­den Ge­ne­ra­tio­nen für diese rhyth­mi­sche Mu­sik zu be­geis­tern. "Ohne Schütz wäre al­les nichts. Denn wer sonst hat so großen Ein­fluss auf die Mu­sik­ge­schichte ge­hab­t?", fragt Prä­si­dent Arno Pa­duch, sei­nes Zei­chens Mu­si­ker, Di­ri­gent und Mu­sik­wis­sen­schaft­ler. Wel­che Stücke, wann, wo und von wem auf­ge­führt wer­den, ist der­zeit in Pla­nung. Man darf also ge­spannt sein. Das ge­naue Pro­gramm wird recht­zei­tig ver­öf­fent­licht.

vom 09.01.2019 | Ausgabe-Nr. 2A

Drucken | Versenden