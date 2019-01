Kaiserkeller feiert Jubiläum

Det­mold. 2019 fei­ert der Kai­ser­kel­ler mit sei­nem Chef Steve Schir­lau 20-jäh­ri­ges Ju­biläum. Für die­sen An­lass hat das Team ein tol­les Pro­gramm auf die Bühne ge­stellt, Mu­si­ker aus zehn Län­dern sind zu Gast, alte Hel­den kom­men zum Gra­tu­lie­ren und die eine oder an­dere Ü­ber­ra­schung steht noch auf dem Pro­gramm.

High­lights im ers­ten Quar­tal sind die Kon­zerte von John Gar­ner am Frei­tag, 15. Fe­bruar (21 Uhr), Noam Bar am Sams­tag, 23. Fe­bruar (21 Uhr), Lin­den­berg-Gi­tar­rist Han­nes Bauer am Don­ners­tag, 7. März (20 Uhr) und der fin­ni­schen Sän­ge­rin Tu­ija Komi am Frei­tag, 22. März (21 Uhr). Wei­tere In­for­ma­tio­nen zum Pro­gramm gibt es im In­ter­net un­ter "ww­w.­kai­ser­kel­ler-det­mol­d.­de".

vom 09.01.2019 | Ausgabe-Nr. 2A

Drucken | Versenden