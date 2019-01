Gedanken des Friedens

"Gospel SeleXion" lädt zu Konzert nach Steinheim

St­ein­heim. Ein Kon­zert des Det­mol­der Cho­res ‚­Gos­pel Se­le­Xion‘, un­ter der Lei­tung von Pe­ter Stolle fin­det am Sams­tag, 2. Fe­bruar, in der evan­ge­li­schen Kir­che St­ein­heim. Sou­li­ger New Gos­pel, mit­reißende Praise- and Wor­ship­songs, die sich die 17 Sän­ger auf die Fahne ge­schrie­ben ha­ben, wer­den dem Fe­bruar die Kälte neh­men, das Herz er­wär­men und auch den weih­nacht­li­chen Ge­dan­ken des Frie­dens ins Jahr hin­ein­tra­gen. Be­glei­tet wird die Gos­pel Se­le­Xion von ei­ner fünf­köp­fi­gen Band, be­ste­hend aus Mu­si­kern der Re­gion.

Den Vor­ver­kauf der Ein­tritts­kar­ten zu je 10 Euro ü­ber­nimmt wie im letz­ten Jahr die Buch­hand­lung We­de­gärt­ner in der Markt­straße 23 in St­ein­heim und un­ter der Te­le­fon­num­mer (05233) 7572.

vom 09.01.2019 | Ausgabe-Nr. 2A

