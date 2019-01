Vielfalt in lippischen Unternehmen

Ausländische Azubis helfen, den Fachkräftebedarf zu decken

Kreis Lip­pe. Gut 3.400 Aus­bil­dungs­ver­träge sind bei der In­dus­trie- und Han­dels­kam­mer Lippe zu Det­mold (IHK Lip­pe) ver­zeich­net. Rund fünf Pro­zent der Aus­zu­bil­den­den ha­ben aus­län­di­sche Wur­zeln, schreibt die IHK in ei­ner Pres­se­mit­tei­lung. "­Grund ge­nug, sich die be­ruf­li­chen Vor­lie­ben der Aus­zu­bil­den­den aus der Tür­kei, Sy­ri­en, Af­gha­nis­tan und Ban­gla­desch ein­mal näher an­zu­schau­en." Die 47 tür­kischstäm­mi­gen Azu­bis fin­den sich laut IHK in al­len Bran­chen, zum Bei­spiel im Han­del, im Lo­gis­tik­be­reich und in der Me­tall­bran­che. Der Be­ruf des Me­cha­tro­ni­kers oder auch der Kauf­frau für Büro­ma­na­ge­ment ist bei den sy­ri­schen Azu­bis be­son­ders be­liebt. Bei jun­gen Leu­ten aus Af­gha­nis­tan und Ban­gla­desch ist ads Ko­chen sehr an­ge­sagt. Ne­ben der Aus­bil­dung in der Ga­stro­no­mie liegt hier das In­ter­esse auch im Ein­zel­han­del und in der Lo­gis­tik. Die In­te­gra­tion von aus­län­di­schen Aus­zu­bil­den­den ma­che sich sta­tis­tisch be­merk­bar, so die IHK. Nicht je­der mit ei­ner an­de­ren Na­tio­na­lität sei au­to­ma­tisch ein Flücht­ling. Es lasse sich aber ein Zu­wachs aus Af­gha­ni­stan, Sy­rien und Ban­gla­desch fest­stel­len. "­Zu­sam­men ma­chen sie einen An­teil von 24 Pro­zent der Ge­samt­zahl der aus­län­di­schen Aus­zu­bil­den­den aus­", heißt es in der Pres­se­mit­tei­lung wei­ter. Die In­te­gra­tion aus­län­di­scher Ju­gend­li­cher in das duale Aus­bil­dungs­sys­tem sei im­mer ak­tu­ell, nicht nur we­gen des dro­hen­den Fach­kräf­teman­gels. Wa­ren es 2017 noch 143 Aus­zu­bil­dende aus 42 Na­tio­nen, ste­hen 2018 be­reits 180 an­ge­hende Fach­ar­bei­ter aus 48 Na­tio­nen für Viel­fäl­tig­keit.IHK-Ge­schäfts­füh­rer Mi­chael Wen­ne­mann freut sich ü­ber den Zu­wachs und die zu­neh­mende In­te­gra­tion. "Un­sere Aus­bil­dungs­un­ter­neh­men er­mög­li­chen die­sen jun­gen Men­schen eine er­folg­rei­che be­ruf­li­che Zu­kunft. Die Ju­gend­li­chen hel­fen wie­derum ak­tiv mit, den Fach­kräf­te­be­darf zu de­cken und so­mit den Stand­ort lang­fris­tig zu si­chern."

