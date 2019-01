OWLs größte Verbrauchermesse

Lippe aktuell verlost Karten

Kreis Lip­pe/­Bad Sal­zu­flen (k­m). Wenn sich am Wo­chen­ende rund 400 Aus­stel­ler auf der "Haus – Gar­ten – Tou­ris­tik – Hoch­zeit" prä­sen­tie­ren, darf wie­der mit re­gem Be­su­cher­zu­spruch ge­rech­net wer­den. Ü­ber 31.000 Be­su­cher konn­ten die Ver­an­stal­ter der Messe im letz­ten Jahr ver­zeich­nen. Auf 27.000 Qua­drat­me­tern kann man sich vom 11. bis 13 Ja­nuar rund um die The­men Haus, Gar­ten, Tou­ris­tik und Hoch­zeit in­for­mie­ren. Zu­sätz­lich bie­tet die Son­der­ver­an­stal­tung "­GE­SUN­D+­fit" al­les rund um das Thema Ge­sund­heit. Von Frei­tag, 11. Ja­nu­ar, bis Sonn­tag, 13. Ja­nu­ar, öff­net die Messe je­weils von 10 bis 18 Uhr ihre To­re. Der Ein­tritt kos­tet am Frei­tag 10 Eu­ro, am Sams­tag und Sonn­tag 12 Eu­ro. Schü­ler und Stu­die­rende zah­len einen er­mäßig­ten Preis von 10 Eu­ro. Eine Fa­mi­li­en­karte (2 Er­wach­sene und 2 Kin­der bis 17 Jah­re) ist für 27 Euro er­hält­lich. Kin­der bis 12 Jahre sind frei. Lippe ak­tu­ell ver­lost für die Messe 5 x2 Kar­ten. Dazu schi­cken sie bitte bis Don­ners­tag­mit­tag eine Mail mit dem Be­treff "HGT­H" an la.re­dak­tion@lippe-ak­tu­ell.­de. Der Rechts­weg ist aus­ge­schlos­sen, der Ge­winn kann nicht in Bar aus­ge­zahlt wer­den.

vom 09.01.2019 | Ausgabe-Nr. 2A

