Richtiges Studienfachwahl wählen

Kreis Lip­pe. Viele Schü­ler im Kreis Lippe möch­ten nach ih­rem Ab­itur ein Stu­dium be­gin­nen, sind aber un­si­cher bei der Wahl ih­res Stu­di­en­fachs und kön­nen ihre ei­ge­nen Fähig­kei­ten nicht im­mer rea­lis­tisch ein­schät­zen. Der so ge­nannte "­Stu­di­en­feld­be­zo­gene Be­ra­tungs­test" soll eine Ent­schei­dungs­hilfe bie­ten. Im Rah­men der Wo­chen der Stu­die­n­ori­en­tie­rung, die An­fang 2019 NRW-weit statt­fin­den, wird beim Be­rufs­psy­cho­lo­gi­schen Ser­vice (B­PS) der Agen­tur für Ar­beit Det­mold ein spe­zi­el­ler Test­ter­min an­ge­bo­ten. Durch­ge­führt wer­den die Be­ra­tungs­tests wer­den am Don­ners­tag, 24. Ja­nu­ar, ab 9 Uhr in der Agen­tur für Ar­beit Det­mold, Wit­te­kind­straße 2, Raum 129 (An­mel­dung), in Zu­sam­men­ar­beit mit der Abi-Be­ra­tung. Auf­grund der be­grenz­ten Teil­neh­mer­zahl ist eine vor­he­rige An­mel­dung er­for­der­lich, und zwar un­ter der Ruf­num­mer (05231) 610-522. Die Teil­nahme ist kos­ten­frei. Die Tests gibt es je­weils für die Stu­di­en­fel­der Na­tur­wis­sen­schaf­ten, Wirt­schafts­wis­sen­schaf­ten, Ma­the­ma­ti­k/­In­for­ma­tik, In­ge­nieur­wis­sen­schaf­ten, für phi­lo­lo­gi­sche Stu­diengänge und Rechts­wis­sen­schaf­ten. Stu­dien­in­ter­es­sierte le­gen den Test in ei­nem der sechs mög­li­chen Fel­der ab. Für Test und ein an­sch­ließen­des Aus­wer­tungs­ge­spräch wer­den etwa drei Zeit­stun­den benötigt. Die stu­di­en­feld­be­zo­ge­nen Be­ra­tungs­tests lie­fern aus­sa­ge­kräf­tige Er­geb­nisse für Schü­ler ab Jahr­gang Q1 oder 12. Es sind fach­ty­pi­sche Pro­blem­stel­lun­gen zu be­ar­bei­ten, bei de­ren Lö­sung deut­lich wird, wie gut man den An­for­de­run­gen des je­wei­li­gen Stu­di­en­felds ge­wach­sen ist. Das Er­geb­nis be­spre­chen ge­schulte Psy­cho­lo­gen di­rekt nach der Aus­wer­tung mit den Teil­neh­mern. Ein wei­te­res Ge­spräch mit Fach­kräf­ten der Abi-Be­ra­tung kann bei In­ter­esse ver­ein­bart wer­den. Mit die­ser Ak­tion will die Det­mol­der Ar­beit­s­agen­tur Ab­itu­ri­en­ten an­spre­chen, die ein Stu­dium pla­nen, aber sich noch mehr Si­cher­heit wün­schen, was sie stu­die­ren wol­len.

vom 09.01.2019 | Ausgabe-Nr. 2A

Drucken | Versenden