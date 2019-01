Konzert zum neuen Jahr

Komponist lädt in das Klinik-Foyer

Ju­lio Aran­ci­bia kommt für ein Kon­zert in das Det­mol­der Kli­nik-Foy­er. Fo­to: Pri­vat

Det­mold. Ju­lio Graf von Aran­ci­bia in Tru­jilo /Peru ge­bo­ren, wurde mit 20 Jah­ren an der Mu­sik­hoch­schule "­Car­los Val­der­ra­ma" in sei­ner Stadt Tru­jillo für das Fach Kom­po­si­tion auf­ge­nom­men. Schon während sei­nes Stu­di­ums war er mit um­fang­rei­chen Kon­zer­ten in sei­ner Hei­mat tätig. Mit 22 Jah­ren emp­fing er als jüngs­ter Kom­po­nist von Peru in sei­ner Ge­burts­stadt Aus­zeich­nun­gen mit Di­plom und sil­ber­ner Me­dail­le, ein Jahr dar­auf im Re­gie­rungs-Pa­last von Lima die Gold­me­dail­le. Sein wei­te­rer Weg führte ihn nach Eu­ro­pa. Hier nahm er zunächst das Stu­dium am Swee­linck Kon­ser­va­to­rium in Ams­ter­dam auf. Ab 1992 folg­ten Stu­diengänge an der Mu­sik­hoch­schule für Mu­sik Det­mold. Nach Ab­schluss an der Mu­sik­hoch­schule stu­dierte er wei­ter an der Uni­ver­sität Pa­der­born mit Mas­ter-Ab­schluss. Im Jahr 2007 grün­dete er eine pri­vate Mu­sik­schule in Det­mold in der alle In­stru­mente un­ter­rich­tet wer­den. Im Jahr 2013 grün­dete er eine Mu­si­k­agen­tur be­zie­hungs­weise eine Mu­sik­ver­mitt­lungs-Agen­tur für selbst­stän­dige Mu­si­ker und zur­zeit ar­bei­tet er mit dem Kul­tur­gast­zen­trum Bad Mein­berg, wo re­gel­mäßige Auf­tritte mit ver­schie­de­nen Be­set­zun­gen zu se­hen sind. Am Sams­tag, 6 Ja­nu­ar, fin­det um 15.30 Uhr ein Kon­zert im Kli­nik-Foy­er, Rönt­gen­straße 18, statt.

vom 05.01.2019 | Ausgabe-Nr. 1B

