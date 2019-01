41 Verstöße festgestellt

Bezirksregierung hat Feuerwerksverkauf überwacht

Kreis Lip­pe/ Det­mold. Beim Feu­er­werks­ver­kauf ha­ben Be­triebe in Ost­west­fa­len-Lippe im Ver­gleich zum Vor­jahr deut­lich we­ni­ger ge­gen ge­setz­li­che Vor­schrif­ten ver­stoßen. Das ist die po­si­tive Bi­lanz der jüngs­ten Kon­trol­len des Feu­er­werks­ver­kaufs durch die Be­zirks­re­gie­rung Det­mold. Die Fach­be­am­ten ha­ben bei ih­ren Kon­trol­len zum Jah­res­wech­sel ins­ge­samt 41 Be­an­stan­dun­gen ge­trof­fen. Im Jahr 2017 lag die Zahl noch bei 138. Ins­ge­samt 170 Be­triebe ha­ben die Mit­ar­bei­ter des De­zer­na­tes für Ar­beits­schutz bei ih­rer Ü­ber­wa­chungs­ak­tion zwi­schen dem 27. und dem 31. De­zem­ber 2018 ü­ber­prüft. In fünf Fäl­len wur­den die zuläs­si­gen La­ger­höchst­men­gen von Feu­er­werks­kör­pern deut­lich ü­ber­schrit­ten. Die Fach­be­am­ten ord­ne­ten dar­auf­hin vor Ort die Re­du­zie­run­gen der La­ger­men­gen auf das ge­setz­lich zuläs­sige Maß an. Wei­tere 36 Ver­stöße ge­gen Pro­dukt­si­cher­heit und Si­cher­heits­be­stim­mun­gen ha­ben die Mit­ar­bei­ter der Be­zirks­re­gie­rung re­gis­triert (2017: 138). Da­mit ist die An­zahl der fest­ge­stell­ten Ver­stöße im Ver­gleich zu 2017 deut­lich zurück­ge­gan­gen. Ne­ben den Ver­stößen ge­gen die La­ger­höchst­men­gen lag ein wei­te­rer Schwer­punkt der fest­ge­stell­ten Män­gel bei un­zu­rei­chen­den Maß­nah­men zur Brand­bekämp­fung und nicht ord­nungs­gemäßen Flucht­we­gen. Diese Feh­ler konn­ten bei den Kon­trol­len vor Ort di­rekt be­ho­ben wer­den. In ei­nem Fall wurde ein Pro­dukt we­gen Kenn­zeich­nungs­män­geln be­an­stan­det und aus dem Ver­kauf ge­nom­men. "Märk­te, in de­nen Män­gel fest­ge­stellt wer­den, er­hal­ten von uns ent­spre­chende Schrei­ben. Beim Ü­ber­schrei­ten der zuläs­si­gen La­ger­höchst­men­gen wird zu­dem ge­prüft, ob der Ver­dacht ei­nes Straf­tat­be­stan­des vor­lieg­t", sagt An­to­nius Küm­mel vom De­zer­nat für Ar­beits­schutz. Il­le­ga­les Feu­er­werk, wie so­ge­nannte "­Po­len­böl­ler", ha­ben die Fach­be­am­ten bei ih­ren Kon­trol­len nicht vor­ge­fun­den. Bei der Ab­gabe der Py­ro­tech­nik hin­sicht­lich der Al­ters­be­schrän­kun­gen stell­ten sie eben­falls keine Pro­bleme fest.

