Erzähl-Projekt "Edda" ausgelaufen

Ge­mein­sa­mer Pro­jekt­ab­schluss „Erzählend in die Aus­bil­dung“. Fo­to: Kreis Lippe

Kreis Lip­pe. Beim Pro­jekt "Erzählend in die Aus­bil­dung" (Ed­da) konn­ten lip­pi­sche Schü­ler durch das In­stru­ment des Erzählens Sicht­wei­sen, Mei­nun­gen und Ein­stel­lun­gen von un­ter­schied­li­chen Sei­ten re­flek­tie­ren. Im The­men­fo­kus: Der Ü­ber­gang von der Schule in den Be­ruf. Die pro­fes­sio­nel­len Erzäh­ler Ma­ri­anne Vier und Lo­thar Schroer von der Aka­de­mie Erzähl­kul­tur (Lippe Bil­dung eG) be­treu­ten das Pro­jekt, das zum Jah­res­ende aus­ge­lau­fen ist. "Ed­da" rich­tete sich an Schü­ler aus be­rufs­vor­be­rei­ten­den Bil­dungs­gän­gen der lip­pi­schen Be­rufs­kol­legs. Sie set­zen sich im Ver­lauf des Schul­jah­res in­ten­siv mit der Fra­ge­stel­lung aus­ein­an­der, ob sie einen wei­te­ren Schul­be­such oder eine Aus­bil­dung an­stre­ben. Auch die Ent­schei­dung für eine be­stimmte Aus­bil­dung ist auf­grund der Viel­zahl der be­ruf­li­chen Mög­lich­kei­ten oft­mals eine Her­aus­for­de­rung, bei der die Ju­gend­li­chen gerne Un­ter­stüt­zung an­neh­men. An die­sem Punkt setzt das Pro­jekt an. Durch die Zu­sam­men­ar­beit mit Lehr­kräf­ten, Schul­so­zi­al­ar­bei­tern und ex­ter­nen Ko­ope­ra­ti­ons­part­nern wur­den In­halte ver­tieft so­wie Vor­ge­hens­wei­sen ab­ge­spro­chen. Mit dem Mo­nat De­zem­ber en­dete die Fö­de­rung durch das Lan­des­pro­gramm "­Kom­mu­nale Prä­ven­ti­ons­ket­ten NR­W" des Mi­nis­te­ri­ums für Kin­der, Fa­mi­lie, Flücht­linge und In­te­gra­tion des Lan­des Nord­rhein-West­fa­len- Im Rah­men ei­ner Ab­schluss­ver­an­stal­tung nutz­ten die Schü­ler der am Pro­jekt be­tei­lig­ten Be­rufs­kol­legs die Ge­le­gen­heit, um zu­sam­men mit Ma­ri­anne Vier und Lo­thar Schroerei­nen Ein­blick in die In­halte und ge­won­ne­nen Er­kennt­nisse zu ge­ben.

vom 05.01.2019 | Ausgabe-Nr. 1B

