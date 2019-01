Azubi-Preis "Gelbe Hand" zu vergeben

Einsatz gegen Fremdenhass

Kreis Lip­pe. Die Rote Karte im Fuß­ball – die "­Gelbe Han­d" im Be­trieb: Azu­bis und Be­rufs­schü­ler, die sich im Kreis Lippe für Gleich­be­hand­lung und ge­gen Ras­sis­mus am Ar­beits­platz en­ga­gie­ren, sind preis­ver­däch­tig. Noch bis zum 15. Ja­nuar kön­nen sie mit ei­nem ei­ge­nen Pro­jekt am Wett­be­werb "­Mach mei­nen Kum­pel nicht an!" teil­neh­men. Dazu ruft die Ge­werk­schaft Nah­rung-Ge­nuss-Gast­stät­ten (NGG) auf. Alle In­fos gibt es on­line un­ter "ww­w.­gel­be­han­d.­de". "Ob im Ho­tel, an der Bä­ckert­heke oder in der Le­bens­mit­tel­fa­brik – kaum ir­gendwo kom­men Men­schen ver­schie­dens­ter Her­kunft so eng zu­sam­men wie am Ar­beits­platz", sagt Ar­min Wie­se. Der Ge­schäfts­füh­rer der NGG Det­mold-Pa­der­born be­ob­ach­tet je­doch mit Sor­ge, dass Po­pu­lis­ten und rechte Stim­mungs­ma­cher die Be­leg­schaf­ten zu spal­ten ver­such­ten. "A­ber Hetze und Dis­kri­mi­nie­rung ha­ben im Be­trieb nichts zu su­chen", so Wie­se. Zi­vil­cou­rage im Job sei in Zei­ten von Flucht und Mi­gra­tion wich­ti­ger denn je. Ge­nau dafür stehe die "­Gelbe Han­d". Der Wett­be­werb, der vor gut 30 Jah­ren von den Ge­werk­schaf­ten ge­grün­det wur­de, zeich­net In­itia­ti­ven jun­ger Be­schäf­tig­ter für ein fai­res Mit­ein­an­der im Be­ruf aus. Die Preis­gel­der lie­gen bei 1.000 Euro für den ers­ten, 500 Euro für den zwei­ten und 300 Euro für den drit­ten Platz. Die Schirm­herr­schaft für den Wett­be­werb liegt in die­sem Jahr bei der Ge­werk­schaft NGG und dem Land Sach­sen.

vom 05.01.2019 | Ausgabe-Nr. 1B

Drucken | Versenden