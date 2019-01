Jugendschutzkalender 2019 verteilt

Mit den lippischen Jugendschützern durch das Jahr

„On- und Off­line – die Mi­schung macht’s!“ fin­den die lip­pi­schen Ju­gend­schüt­zer (von links): Elke Kie­weg (La­ge), An­drea Ro­de­kamp (Bad Sal­zu­flen), San­dra Lin­nen­be­cker (Det­mol­d), Heike Strate-Es­pei (La­ge), Ek­ke­hardt Loch (Kreis Lip­pe), Chris­tine von Bor­ries (Bad Sal­zu­flen) und Hen­d­ric Schwär-Fröh­lich (Lem­go). Fo­to: Kreis Lippe

Kreis Lip­pe. "Wie­viel wo­von? Finde Deine Ba­lan­ce!": Un­ter die­sem Slo­gan steht der dies­jäh­rige Ju­gend­schutz­ka­len­der. Die Jah­res­ü­ber­sicht für 2019 wird der­zeit an al­len lip­pi­schen Schu­len an die Schü­ler der drit­ten und ach­ten Klasse ver­teilt. Der Ka­len­der soll auf die Her­aus­for­de­run­gen für Kin­der und Ju­gend­li­che hin­wei­sen, eine Ba­lance zwi­schen dem Le­ben in der rea­len und in der di­gi­ta­len Welt zu fin­den. Tipps, wie die Frei­zeit auch ohne Me­dien aus­se­hen kann, ha­ben die An­sprech­part­ner in den je­wei­li­gen Ju­gend­äm­tern. Ihre Kon­takt­da­ten ste­hen im In­nen­teil.

vom 05.01.2019 | Ausgabe-Nr. 1B

