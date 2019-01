Autos, Musik und gutes Essen

Bandwettbewerb: MSC Hermannsdenkmal Pivitsheide e.V. und Lippe aktuell

Lage (k­m). Schi­cke alte Au­tos, hand­ge­machte Mu­si­k... Old­ti­mer und Rock­mu­sik – das gehört zu­sam­men. Das Glei­che ha­ben sich auch An­dreas Mei­nert und Uwe Lange vom MSC Her­manns­denk­mal e.V. ge­dacht, die das Fes­ti­val "Mu­sik & Mo­to­ren" or­ga­ni­sie­ren. Am 18. Mai wird im Old­ti­mer-Park Lippe di­rekt ge­genü­ber der Film­welt gute Mu­sik di­rekt ne­ben ech­ten Schät­zen auf zwei und vier Rä­dern ge­macht, oder zwei- und vierräd­rige Schätze di­rekt ne­ben gu­ter Mu­sik prä­sen­tiert – je nach­dem von wel­cher Seite man es be­trach­ten möchte (In­fos auf: ww­w.MSC-Her­manns­denk­mal.de oder Fa­ce­boo­k). Da­bei steht vor al­lem das Er­leb­nis im Vor­der­grund. "Wir hof­fen natür­lich, dass die Be­su­cher bei Ben­zin­ge­sprächen, tol­len Spie­le­at­trak­tio­nen für die Kin­der und bei dem Open-Air-Kon­zert einen un­ver­ge­ss­li­chen Tag ver­brin­gen", so Uwe Lan­ge. Für die Ver­pfle­gung ist durch ver­schie­dene Street Food Trucks ge­sorgt. Das mu­si­ka­li­sche Line-Up be­steht bis­her aus den Bands Boo­gie Hoo­kers, Dis­tinc­tion und Moe’s Kit­chen. Eine Band fehlt al­ler­dings noch. Und die su­chen wir. "E­gal ob Schü­ler­band oder semi-pro­fes­sio­nell, ob mit selbst­ge­schrie­be­nen oder ge­co­ver­ten Songs, uns ist es wich­tig, dass die Mu­sik in die Rich­tung passt", er­klärt An­dreas Mei­nert. Die Ge­win­ner­band spielt dann auf der großen Bühne und eröff­net ab 16 Uhr das mu­si­ka­li­sche Pro­gramm. Bands, auf die diese Be­schrei­bung zu­trifft, und die gerne als Ope­ner auf dem Old­ti­mer­fes­ti­val "Mu­sik & Mo­to­ren" spie­len wol­len, kön­nen ihre Be­wer­bung (mit ei­ner Demo-CD) bis zum 1. März an Lippe ak­tu­ell, Wes­ter­feld­straße 10, 32758 Det­mold schi­cken. Vier Bands kom­men da­nach in einen Vor­ent­scheid, der am 16. März ab 19.00 Uhr statt­fin­den wird. Die Lo­ca­tion dafür wird die "alte Pau­li­ne", Kul­tu­ri­ni­tia­tive Det­mold e.V., in der Bie­le­fel­der Strasse 3, 32756 Det­mold sei­en. Hierzu dem­nächst mehr.

