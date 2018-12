"Smart Energy Experience"

Innovationszentrum Dörentrup lädt Schüler zum Experimentieren ein

La­den Schul­klas­sen ein, Ex­pe­ri­mente rund um das Thema Ener­gie aus­zu­pro­bie­ren: Rai­ner Kamm­ler, Tho­mas Paw­lik und Mar­tin Griese (Hoch­schule OW­L), Andi Wolff und Mar­tin Em­rich (hin­ten, von links) so­wie sit­zend: Bor­ris Ort­meier (Ge­schäfts­füh­rer Lo­kale Ak­ti­ons­gruppe Nordlippe e.V.) und Ka­ren Ze­rei­ke. Fo­to: Kreis Lippe

Kreis Lip­pe. Wel­che Ver­brau­cher benöti­gen wie viel Ener­gie und wie funk­tio­niert eine Pho­to­vol­taik­an­la­ge? Die­sen und wei­te­ren Fra­gen kön­nen Schü­ler dem­nächst selbstän­dig bei "S­mart Energy Ex­pe­ri­ence" auf den Grund ge­hen. Das An­ge­bot soll tech­nisch-phy­si­ka­li­sche Grund­prin­zi­pien der Ener­gie­wand­lung und -be­reit­stel­lung näher­brin­gen: An­hand von ver­schie­de­nen Pro­blem­stel­lun­gen kön­nen Schü­ler selbst­stän­dig ex­pe­ri­men­tie­ren. Da­bei wer­den Be­griffe wie Ener­gie, Leis­tung oder Wir­kungs­grad pra­xis­nah er­läu­tert und ver­an­schau­licht. Ins Le­ben ge­ru­fen hat das Pro­jekt das Zu­kunfts­büro des Krei­ses Lippe im In­no­va­ti­ons­zen­trum Dören­trup zu­sam­men mit der Hoch­schule Ost­west­fa­len-Lip­pe. "Uns ist es wich­tig, dass Schü­ler schon früh für na­tur­wis­sen­schaft­li­che The­men und Ar­beits­fel­der sen­si­bi­li­siert wer­den. ‚S­mart Energy Ex­pe­ri­ence‘ bie­tet die Mög­lich­keit, MINT-Be­rei­che ein­fach und spie­le­risch in den Schulall­tag zu in­te­grie­ren", be­schreibt Prof. Dr. Ing. Tho­mas Schulte von der Hoch­schule Ost­west­fa­len Lippe seine Mo­ti­va­tion. Auf Grund­lage ak­tu­el­ler Ent­wick­lun­gen der Ener­gie­er­zeu­gung und -spei­che­rung ste­hen drei selbst­ent­wi­ckelte Ex­pe­ri­mente zu den The­men Ener­gier­es­sour­cen und -da­ten, Pho­to­vol­taik so­wie Was­ser­stoff-Spei­che­rung bei "S­mart Energy Ex­pe­ri­ence" zur Ver­fü­gung. Als Be­gleit­ma­te­rial ha­ben die Ko­ope­ra­ti­ons­part­ner in Zu­sam­men­ar­beit mit Mar­tin Em­rich von der Wer­be­agen­tur "Büro für De­si­gn" ein so­ge­nann­tes Work­book ent­wi­ckelt: In ei­nem von Andi Wolff kon­zi­pier­ten und il­lus­trier­ten Co­mic wird er­klärt, warum die Nut­zung er­neu­er­ba­rer Ener­gien im­mer wich­ti­ger wird, außer­dem sind hier auch die Ex­pe­ri­mente und der Ver­suchsauf­bau be­schrie­ben. In den Ex­pe­ri­men­ten er­fah­ren die Schü­ler, wel­che Wir­kun­gen er­neu­er­bare Ener­gien auf das elek­tri­sche Netz ha­ben und wie diese im Ver­gleich zu kon­ven­tio­nel­ler Ener­gie­be­reit­stel­lung zu be­wer­ten sind. "­Schul­klas­sen kön­nen sich schon jetzt bei uns ab der ach­ten Klasse mel­den, um im nächs­tem Jahr die Ex­pe­ri­mente aus­zu­pro­bie­ren" er­läu­tert Ka­ren Ze­reike vom Zu­kunfts­büro des Krei­ses Lip­pe. Auf Wunsch kön­nen die Klas­sen auch die Bio­gas­an­lage und Pho­to­vol­taik­an­lage vor Ort mit ei­ner Führung be­su­chen. "S­mart Energy Ex­pe­ri­ence" ist ein Pro­jekt des EU-För­der­pro­gramms LEA­DER und wird zu 65 Pro­zent durch För­der­mit­tel fi­nan­ziert. Das Pro­jekt ist Be­stand­teil der lo­ka­len Ent­wick­lungs­stra­te­gie der LEA­DER-Re­gion Nordlip­pe. Außer­dem wurde die Pro­jek­tak­quise im Rah­men des EFRE-Pro­jekts "Kli­ma­schutz, Ener­gie und Bauen im In­dus­trie 4.0 Um­feld" un­ter­stützt. Es ist eben­falls Be­stand­teil des "­De­zen­tra­len La­bors OW­L", das eine Viel­zahl wei­te­rer An­ge­bote bein­hal­tet und zum in­te­grier­ten Hand­lungs­kon­zept OWL 4.0 gehört. Für wei­tere In­for­ma­tio­nen so­wie Ter­min­ver­ein­ba­run­gen steht Ka­ren Ze­reike im In­no­va­ti­ons­zen­trum in Dören­trup un­ter der Ruf­num­mer (05231) 621045 oder per E-Mail an "k.­ze­rei­ke@­kreis-lip­pe.­de" zur Ver­fü­gung. Das An­ge­bot ist für Schul­klas­sen kos­ten­los. Wei­tere In­for­ma­tio­nen zu dem Pro­jekt gibt es im In­ter­net un­ter "ww­w.in­no­va­tion-land­lab.­de".

vom 29.12.2018 | Ausgabe-Nr. 52B

