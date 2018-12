"Heimat-Preis"

Kreis fördert, was Menschen verbindet

Kreis Lip­pe. Be­schlos­sene Sa­che. 2019 wird sich der Kreis Lippe auf das Lan­des­för­der­pro­gramm "Hei­mat. Zu­kunft. Nord­rhein-West­fa­len. – Wir för­dern, was Men­schen ver­bin­det" be­wer­ben. Mit dem "Hei­mat-Preis" möchte die Lan­des­re­gie­rung In­itia­ti­ven und Pro­jekte för­dern, die re­gio­nale und lo­kale Iden­ti­tät und Ge­mein­schaft stär­ken. Hierzu sol­len Kom­mu­nen einen "Hei­mat-Preis" aus­lo­ben, für den das Land Städ­ten und Ge­mein­den 5.000 Eu­ro, Krei­sen 10.000 Euro und kreis­freien Städ­ten 15.000 Euro zur Ver­fü­gung stellt. Beim heu­ti­gen Kreis­tag folgte die Po­li­tik dem Be­schluss­vor­schlag des Krei­ses Lip­pe. "­Der erste Schritt ist ge­tan. Jetzt hof­fen wir natür­lich auf den Zu­schlag vom Land, da­mit wir 2019 den ‚Hei­mat-Preis‘ für den Kreis Lippe ver­lei­hen kön­nen. Diese Aus­zeich­nung ist eine tolle Mög­lich­keit, um das bür­ger­schaft­li­che En­ga­ge­ment vor Ort zu be­loh­nen und zu­gleich nach­ah­mens­werte Pra­xis­bei­spiele vor­zu­stel­len. Ich freue mich sehr, dass sich der Kreis­tag zur Teil­nahme ent­schie­den hat", er­klärt Land­rat Dr. Axel Leh­mann. Der Hei­mat-Preis soll ne­ben Lob und An­er­ken­nung auch An­sporn für an­dere sein. Von an­de­ren ler­nen, eine Idee an­dern­orts ü­ber­tra­gen oder An­stoß für wei­tere In­itia­ti­ven ge­ben – der Preis ist eine Chance für Lip­pe, um ge­lun­gene Hei­mat­pro­jekte sicht­bar zu ma­chen. Der Hei­mat­preis kann grundsätz­lich in bis zu drei Preis­ab­stu­fun­gen ver­lie­hen wer­den. "Wir pla­nen, die 10.000 Euro auf drei Preisträ­ger auf­zu­tei­len. Der erste Platz er­hält dann 5.000 Eu­ro, der zweite Platz 3.000 Euro und der dritte 2.000 Eu­ro. So kön­nen wir gleich drei tolle Pro­jekte prä­sen­tie­ren und fi­nan­zi­ell un­ter­stüt­zen", be­tont Land­rat Dr. Axel Leh­mann ab­sch­ließend. Der "Hei­mat-Preis" setzt sich in ei­ner zen­tra­len Ver­an­stal­tung auf Lan­des­ebene fort, bei der un­ter den lo­ka­len Preisträ­gern nach Aus­wahl durch eine hoch­karätige Jury noch ein­mal ei­nige Pro­jekte be­son­ders aus­ge­zeich­net wer­den. Ne­ben dem "Hei­mat-Preis" gehören vier wei­tere Ele­mente zum Lan­des­för­der­pro­gramm "Hei­mat. Zu­kunft. Nord­rhein-West­fa­len". Mit dem Hei­mat-Scheck, dem Hei­mat-Preis, der Hei­mat-Werk­statt, dem Hei­mat-Fonds und dem Hei­mat-Zeug­nis för­dert die Lan­des­re­gie­rung mit rund 150 Mil­lio­nen Euro bis 2022 die Ge­stal­tung der Hei­mat vor Ort, in Städ­ten, Ge­mein­den und in den Re­gio­nen.

vom 29.12.2018 | Ausgabe-Nr. 52B

