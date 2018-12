Zählung im eigenen Garten

NABU Leopoldshöhe ruft zur "Stunde der Wintervögel" auf

Zur „­Stunde der Win­ter­vö­gel" gilt es die ge­fie­der­ten Gäste im hei­mi­schen Gar­ten zu zählen. Fo­tos: NABU Leo­polds­höhe/­Mar­tin Düs­ter­berg

Kreis Lip­pe. (kd) NABU und LBV ru­fen vom 4. bis 6. Ja­nuar ru­fen zum neun­ten Mal zur bun­des­wei­ten "­Stunde der Win­ter­vö­gel" auf. Ne­ben den "­Stand­vö­geln", die das ganze Jahr ü­ber bei uns blei­ben, las­sen sich meist auch zu­sätz­li­che Win­ter­gäste be­ob­ach­ten, die aus dem noch käl­te­ren Nor­den und Os­ten nach Mit­tel­eu­ropa zie­hen. Ü­ber 136.000 Vo­gel­freunde ha­ben sich 2018 an der Ak­tion be­tei­ligt und Zäh­lun­gen aus ü­ber 92.000 Gär­ten ü­ber­mit­telt – ein neuer Re­kord. Was sich je­doch schon an­deu­tet und ab­zeich­net: In vie­len Gär­ten macht sich der Ar­ten­rück­gang auch bei den Sing­vö­geln in­zwi­schen deut­lich be­merk­bar, und das nicht nur ge­fühlt. Nach­fra­gen bei Mit­glie­dern der NABU Gruppe er­ge­ben ein un­ter­schied­li­ches Bild: Fa­mi­lie Zap­pel aus Greste be­rich­tet: "Es ist auf­fäl­lig, dass kaum noch Vö­gel in un­se­rem Gar­ten zu se­hen sind, es wird im­mer we­ni­ger". Ihr Gar­ten ist na­tur­freund­lich ge­stal­tet, reich struk­tu­riert - ei­gent­lich ein idea­ler Le­bens­raum für hung­rige Win­ter­vö­gel. Hei­drun Mühl­ber­ger hat be­ob­ach­tet, dass nur noch sehr we­nig Vö­gel bei ihr im Gar­ten auf­tau­chen: " Ei­nige Mei­sen sieht man schon, einen Zaunkö­nig, auch mal ein Rot­kehl­chen. Manch­mal taucht ein Grün­specht auf, man sieht mal eine Ra­ben­krähe mit ei­ner Wal­nuss im Schna­bel, ge­le­gent­lich eine Els­ter, sel­ten die sonst ü­ber­all häu­fi­gen Am­seln – das war es dann auch schon". Die Wild­tier­bio­lo­gin Edda Af­feldt wohnt länd­lich am Rande von Leo­polds­höhe: "Wir ha­ben hier ein großes Grund­stück, um­ge­ben von ho­hen Bäu­men und al­ten He­cken. Bei uns ist al­les "nor­mal". Hier in der Agrar­wüste fin­det man eh kein großes Ar­ten­spek­trum, aber Spat­zen, Buch­fin­ken, Els­tern, Krähen und Reb­hüh­ner sieht man im­mer­hin noch." Im Gar­ten von Ma­ri­e­luise Janny in der Nähe des Krähen­hol­zes in Ase­mis­sen hal­ten sich haupt­säch­lich Spat­zen auf, dazu ein paar Mei­sen, Am­seln und manch­mal auch Krähen. An­dere Vo­gel­ar­ten las­sen sich dort lei­der nicht bli­cken. Und Dag­mar El­bracht, de­ren Gar­ten in Leo­polds­höhe-City ei­gent­lich auch als sehr na­tur­nah ge­hal­ten gel­ten kann, be­rich­tet "­Bei uns im Gar­ten sind zur Zeit kaum Vö­gel, nur ver­ein­zelt Blau-und Kohl­mei­sen, Am­seln und Sper­lin­ge. Man muss sa­gen, es sind we­sent­lich we­ni­ger Vö­gel im Gar­ten- und von Ar­ten­reich­tum kann man da nicht re­den." Ob sich im win­ter­li­chen Gar­ten Vö­gel se­hen las­sen, hängt al­ler­dings von vie­lem ab: Ne­ben ei­nem ge­eig­ne­ten Un­ter­schlupf su­chen die Vö­gel vor al­lem nach Nah­rung. Fin­den sie im Wald und in der freien Land­schaft genü­gend, ma­chen sie sich im Gar­ten rar. Die Stunde der Win­ter­vö­gel fin­det wie im­mer am ers­ten Ja­nuar-Wo­chen­ende statt. Zum in­zwi­schen neun­ten Mal gilt es, eine Stunde lang die Vö­gel am Fut­ter­häu­schen, im Gar­ten, auf dem Bal­kon oder im Park zu zählen und zu mel­den. Ziel ist nicht, mög­lichst viele Vö­gel zu be­ob­ach­ten, son­dern ein rea­lis­ti­sches, ü­ber die Jahre ver­gleich­ba­res Bild zu er­hal­ten. Ge­zählt wer­den kann zu ei­ner be­lie­bi­gen Ta­ges­zeit. Da­bei wird von je­der Art die höchste Zahl von Vö­geln no­tiert, die sich während der Stunde gleich­zei­tig be­ob­ach­ten ließ. Das ver­mei­det Dop­pelzäh­lun­gen. Da­bei zählen auch Vö­gel, die sich im Gar­ten nicht nie­der­las­sen, son­dern ihn nur ü­ber­flie­gen. Auf der In­ter­netseite "ww­w.­stun­de­der­w­in­ter­voe­gel.­de" gibt es auch Steck­briefe der häu­figs­ten Ar­ten. Am 5. und 6. Ja­nuar – also nur am Sams­tag und am Sonn­tag – ist zu­dem von 10 bis 18 Uhr die kos­ten­lose Te­le­fon­num­mer 0800-1157115 ge­schal­tet. Mel­de­schluss ist am 15. Ja­nu­ar.

vom 29.12.2018 | Ausgabe-Nr. 52B

