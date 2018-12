Osteoporose- Gymnastik

Bad Sal­zu­flen. Die Os­teo­po­rose-Selbst­hil­fe­gruppe gibt be­kannt, dass das Funk­ti­ons­trai­ning zu den Fei­er­ta­gen eine Pause ein­legt. Für die Grup­pen eins bis vier star­tet die Tro­cken­gym­nas­tik am Mon­tag, 7. Ja­nu­ar, in den Kli­ni­ken am Burg­gra­ben und die Was­ser­gym­nas­tik am Mitt­wo­ch, 9. Ja­nu­ar, im Vi­ta­Sol. Die Gruppe fünf be­ginnt mit dem Trai­ning am Don­ners­tag, 10. Ja­nu­ar, in der BfA Kli­nik Lip­per­land und für die Grup­pen sechs, sie­ben und acht, die im Vi­tal­zen­trum trai­nie­ren, be­ginnt die Pause am 24. De­zem­ber und en­det am 26. Ja­nu­ar.

vom 29.12.2018 | Ausgabe-Nr. 52B

