Der AMC Helpup zeichnet seine besten Kart- und PKW-Sportler aus

Der AMC-Vor­sit­zende Wolf­gang Hunke (links) und Sport­lei­ter Mar­tin Schulze (zwei­ter von links) so­wie die stell­ver­tre­tende Vor­sit­zende Bir­gitt Eik­meier und Ju­gend­trai­ner Ste­phan Wein­dok im Kreis der Ge­ehr­ten und Be­treu­er. Fo­to: Pri­vat

Oer­ling­hau­sen-Hel­pup (k­d). Der AMC Hel­pup fei­erte den Ab­schluss des Sport­jah­res 2018 tra­di­tio­nell im Re­stau­rant My­ko­nos im Gast­haus Wald­hecker. Nach­dem der Vor­sit­zende Wolf­gang Hunke die 58 Club­mit­glie­der be­grüßt und einen kur­zen Ü­ber­blick ü­ber den Ab­lauf des Abends ge­ge­ben hat­te, stärk­ten sich zunächst Jung und Alt am deutsch-grie­chi­schen Buf­fet, das Ver­eins­wirt Nico Pet­ki­dis mit sei­nem Team in ge­wohn­ter Qua­lität zu­be­rei­tet hat­te. Bei der an­sch­ließen­den Eh­rung der Ju­gend­sport­ler in den Be­rei­chen Ju­gend­kart und Pkw-Sla­lom­sport gab Sport­lei­ter Mar­tin Schulze den Rück­blick auf die Sport­sai­son 2018. Bei den jun­gen Kart­sport­lern wur­den fol­gende Club­mit­glie­der aus­ge­zeich­net: Ca­risma Bran­den­burg, Ni­klas Koch­siek, Oli­vier Cha­bert, Tjark Ro­sen­plän­ter, Lotta So­phie Ko­wal­zik, Je­rome Aye und Ole Beck­mann. Da ei­nige Fah­rer in die­sem Jahr in eine an­dere Al­ter­sklasse wech­sel­ten, wa­ren die An­for­de­run­gen deut­lich schwe­rer, aber mit mitt­le­ren Plät­zen konn­ten alle Fah­rer zu­frie­den sein. Be­son­ders her­vor­zu­he­ben ist der 1. Platz für Ole Beck­mann im Be­reich OWL, der mit sei­nen neun Jah­ren sehr er­folg­reich war und so­gar an der Nord­deut­schen, der NRW-Meis­ter­schaft und auch an der Deut­schen Meis­ter­schaft auf dem Nür­burg­ring teil­neh­men durf­te. Ein be­son­de­rer Dank galt ne­ben dem Ju­gend­trai­ner Ste­phan Wein­dok auch den Co-Trai­nern Timo Beck­mann und René Büker für die gute Be­treu­ung. Im PKW-Sla­lom-Sport konn­ten auf­grund von Re­gle­mentän­de­run­gen 2018 zwar keine Spit­zen­plätze ein­ge­fah­ren wer­den, aber mit den Plät­zen zwei, zehn, neun, sechs und drei für die Fah­rer Claas Ma­xi­mi­lian Ni­co­laus, Phil­ipp Tho­ma­schew­ski, Mo­ritz Schul­ze, René Büker und Bernd Ni­co­laus konn­ten Sport­ler, El­tern, Be­treuer so­wie Vor­stand und Mit­glie­der des AMC Hel­pup e.V. zu­frie­den sein und sich op­ti­mis­tisch auf die kom­mende Sport­sai­son 2019 freu­en.

