Ältestes Militärorchester der Welt zu Gast in Oerlinghausen

Die Ori­gi­nal Hoch- und Deutschmeis­ter kom­men für ein Kon­zert nach Oer­ling­hau­sen. Fo­to: Pri­vat

Oer­ling­hau­sen. Fast 3 Jahre hat der Oer­ling­hau­ser Ver­ein Mu­sik für gute Zwe­cke mit dem Vor­stand des äl­tes­ten Mi­litäror­che­s­ters der Welt kor­re­spon­diert um ein Kon­zert in Oer­ling­hau­sen zu ar­ran­gie­ren. Nun end­lich hat es ge­klappt. Am Don­ners­tag, 7.­Fe­bruar, kommt das berühmte Or­che­s­ter in die Berg­stadt. Ne­ben den Mi­litär­mär­schen der kai­ser­lich ös­ter­rei­chi­schen Ar­mee kom­men auch klas­si­sche Stü­cke von Jo­hann Strauß, Carl Mi­chael Zie­her, Franz Le­har, Franz von Sup­pé, Ro­bert Stolz und an­de­ren be­deu­ten­den ös­ter­rei­chi­schen Kom­po­nis­ten zum Tra­gen. Wie aus den Sissi-Fil­men vor 60 Jah­ren wird auch bei den Auf­trit­ten der Ori­gi­nal Hoch-und Deutschmeis­ter auf his­to­ri­sche Au­then­ti­zität Wert ge­legt. Die Mu­si­ker tre­ten in den his­to­ri­schen Trach­ten aus der Kai­ser­zeit auf. Ab­ge­run­det wird das Ge­samt­bild durch einen Fah­nen­trä­ger mit der al­tös­ter­rei­chi­schen Fahne so­wie ei­nem "Wach­mann” aus der Kai­ser­zeit. Als I-Tüp­fel­chen wird das Or­che­s­ter von der jun­gen So­pra­nis­tin Anja Mark­wart, be­kannt als "­Grä­fin Ma­ri­za”, wel­che auch die Jo­han­nes­pas­sion von Bach, in Ber­lin sang, be­glei­tet. Das Kon­zert in der Aula des Schul­zen­trums be­ginnt um 20 Uhr, Saal­ein­lass ist ab 19 Uhr. Es be­steht freie Sitz­platz­wahl. Kar­ten im Vor­ver­kauf für 35 Euro (inklu­sive Vor­ver­kaufs­ge­bühr) gibt es un­ter an­de­rem in der Buch­hand­lung Blu­me, der Mel­m’­schen Apo­the­ke, Rei­se­büro und Lotto Gärt­ner, der Heide Apo­the­ke, der Apo­theke in Lipper­rei­he, der I-Berg Apo­the­ke, Lotto Hil­bert in Ase­mis­sen und in den Ge­schäfts­stel­len der "Lippe ak­tu­ell".

