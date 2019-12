Förderkreis Kultur macht Museum lebendiger

Weserrenaissance-Museum Schloss Brake setzt auf interaktive Ausstellungen und Führungen

Ma­chen dank mu­se­umspäd­ago­gi­scher An­ge­bot den Zu­gang zu Kunst und Kul­tur leich­ter (von links): Dr. Ste­fan Ever­ding (Lip­pi­sche Lan­des-Brand­ver­si­che­rungs­an­stal­t), Bernd Da­b­rock (Spar­kasse Lem­go), Anke Peit­h­mann (Lan­des­ver­band Lip­pe), Mu­se­ums­di­rek­to­rin Dr. Vera Lüp­kes und Dr. Su­sanne Hil­ker vom We­ser­re­naissance-Mu­seum Schloss Bra­ke. Fo­to: We­ser­re­naissance-Mu­seum Schloss Brake

Lem­go. Was wäre ein Mu­seum ohne Mu­se­umspäd­ago­gik? So pri­ckelnd wie Cham­pa­gner ohne Koh­lensäure viel­leicht. Dass die Ver­mitt­lung zwi­schen ei­nem Mu­seum und sei­nen Be­su­chern ü­beraus wich­tig ist, weiß das We­ser­re­naissance-Mu­seum Schloss Brake schon lan­ge. Zum Glück hat es seit Jah­ren fi­nanz­kräf­tige Part­ner an sei­ner Sei­te, für die Kunst eine echte Her­zens­an­ge­le­gen­heit ist. Der För­der­kreis Kul­tur, be­ste­hend aus der Spar­kasse Lemgo und der Lip­pi­schen Lan­des-Brand­ver­si­che­rungs­an­stalt, stellt dem Mu­seum da­her jähr­lich einen fünf­stel­li­gen Be­trag zur Ver­fü­gung. Jüngs­tes Pro­jekt: Fünf ü­ber­di­men­sio­nale Wür­fel zum An­fas­sen und Mit­ma­chen. Dank der neuen Wür­fel wer­den The­men wie Ar­chi­tek­tur, Ra­die­rung, Wei­ber­speck, Scham­kap­sel oder Kup­fer­stich ab so­fort ganz leicht er­klärt. Auf je­der der sechs Sei­ten fin­det man nicht nur kurz­wei­lige Be­schrei­bun­gen und lus­tige Zeich­nun­gen, son­dern auch die Ein­la­dung, mal selbst et­was aus­zu­pro­bie­ren. So kann man bei­spiels­weise beim Thema Kup­fer­stich et­was in eine Platte rit­zen oder beim Thema Ar­chi­tek­tur eine Brü­cke aus Holz bau­en. In­ter­ak­tion ist eben an­ge­sagt. Doch ganz gleich, ob es um die Son­der- oder Dau­er­aus­stel­lung geht, beim We­ser­re­naissance-Mu­seum Schloss Brake ü­ber­nimmt stets der För­der­kreis Kul­tur die Kos­ten, wenn eine Schul­klasse eine Führung bucht. Die Kin­der und Ju­gend­li­chen müs­sen le­dig­lich den Ein­tritt be­zah­len. Be­son­ders ge­fragt sich da­bei so sprit­zig ver­packte An­ge­bote wie "­Der große Knall – Er­fin­dun­gen mit Spreng­kraft", "Es ist nicht al­les Gold, was glänzt - Wie Al­che­mis­ten ver­such­ten, aus Dreck Gold zu ma­chen" oder "Das geht auf keine Kuh­haut – als das iPad noch Blät­ter hat­te". "Wir hof­fen, dass durch die an­spre­chen­den mu­se­umspäd­ago­gi­schen Kon­zepte noch mehr Men­schen den Zu­gang zu Kunst und Kul­tur fin­den", sind sich die Mit­glie­der des För­der­krei­ses Kul­tur ei­nig. Und tatsäch­lich, die Nach­frage steigt – so­wohl nach Aus­stel­lun­gen als auch nach Ver­an­stal­tun­gen. Ein großer Er­folg wa­ren auch das dies­jäh­rige Fa­mi­li­en­fest mit 3000 Be­su­chern so­wie das Pup­pen­thea­ter mit der "­Lila Büh­ne". "­Mit at­trak­ti­ven An­ge­bo­ten wie die­sen er­rei­chen wir ganz neue und vor al­lem auch jün­gere Ziel­grup­pen – ohne fi­nan­zi­elle Un­ter­stüt­zung wäre all das un­denk­bar", freut sich die Mu­se­ums­di­rek­to­rin Dr. Vera Lüp­kes und be­dankt sich herz­lich bei den Mit­glie­dern des För­der­krei­ses Kul­tur.

vom 21.12.2019 | Ausgabe-Nr. 51B

