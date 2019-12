Lemgoer für intime Fotos im Schwimmbad verurteilt

Slip einer Solariumsbesucherin gestohlen und heimlich im Freibad gefilmt

Der 25-jäh­rige An­ge­klagte hat das Handy un­ter der Ka­bi­nen­wand der Schwimm­bad-Um­kleide durch­ge­scho­ben oder darü­ber ge­hal­ten, um Nackt­vi­deos oder -fo­tos von Frauen zu ma­chen. Fo­to­mon­ta­ge: LMH

Kreis Lippe (LM­H). Ein 25-jäh­ri­ger Bau­hel­fer aus Lemgo wird zu ei­ner Be­währungs­strafe von 14 Mo­na­ten ver­ur­teilt. Er machte mo­na­te­lang Fo­tos und Vi­deos von frem­den Frauen in Um­klei­de­ka­bi­nen oder beim Toi­let­ten­gang und stahl Geld und den Slip ei­ner So­la­ri­um­be­su­che­rin. Er ge­stand alle Ta­ten und wurde vom Lem­goer Amts­ge­richt we­gen Ver­let­zung des höchst­per­sön­li­chen Le­bens­be­rei­ches durch Bild­auf­nah­men in acht Fäl­len so­wie drei­fa­chen Dieb­stahls zu der 14-mo­na­ti­gen Be­währungs­strafe so­wie 3000 Euro Geld­strafe und 80 Ar­beits­stun­den ver­ur­teilt. "Das war wie eine Sex­sucht. Ich musste die Fo­tos ein­fach ma­chen", sagte der ge­stän­dige Lem­goer im voll be­setz­ten Ge­richts­saal. Un­ter den Zuhö­rern war auch seine Freun­din, die ihn zunächst auf­mun­ter­te. Als Grund für sei­nen Voy­eu­ris­mus führte er an, dass er in der Zeit sehr viel Ge­wichts­trai­ning be­trie­ben und sich mit dem männ­li­chen Se­xu­al­hor­mon Te­stos­te­ron "voll­ge­pumpt ha­be". So auf­ge­putscht habe er in den Schwimm­bä­dern im­mer seine Au­gen of­fen­ge­hal­ten und wenn at­trak­tive Frauen oder Paare in ei­ner Ka­bine ver­schwun­den sei­en, habe er sich gleich in die be­nach­barte Um­kleide ein­ge­schlos­sen. So habe er am 8. Ja­nuar die­ses Jah­res ge­gen 21 Uhr im Schwimm­bad "H2O" in Her­ford ein jun­ges Pär­chen bei se­xu­el­len Hand­lun­gen in ei­ner Um­klei­de­ka­bine ge­filmt. "Das Handy habe ich un­ter der Ka­bi­nen­wand der Um­kleide durch­ge­scho­ben oder darü­ber ge­hal­ten", er­klärte der Bau­hel­fer. Da­bei wurde der 25-Jäh­ri­ge, der be­reits in der Ver­gan­gen­heit we­gen Ver­brei­tung von Nackt- und Por­no­bil­dern zu Be­währungs­stra­fen ver­ur­teilt wor­den ist, er­wi­scht. Bei der Ü­ber­prü­fung sei­nes Han­dys fand die Po­li­zei bei dem "­Span­ner" acht Auf­nah­men im Zeit­raum von Juni 2017 bis Ja­nuar die­ses Jah­res – drei Ge­schä­digte aus der Um­ge­bung von Reh­ren konn­ten nicht er­mit­telt wer­den. Zu­ge­ord­net wer­den konn­ten Auf­nah­men aus dem Som­mer 2017 im Lem­goer "Eau-Le"– hier hatte er ins­ge­samt vier Frauen in der Um­klei­de­ka­bine oder beim Toi­let­ten­gang auf­ge­nom­men. "Ich habe mich den se­xu­el­len Fan­tasien hin­ge­ge­ben und werde mir jetzt auch Hilfe ho­len, um diese Ge­dan­ken los­zu­wer­den", er­klärte der Lem­goer, der im­mer den Wa­gen sei­ner Freun­din nutz­te, um zu den Schwimm­bä­dern zu kom­men. Sie habe von sei­nen Vor­ha­ben nichts ge­wusst, sagte sie. Doch der 25-Jäh­rige war nicht nur in Bä­dern, son­dern auch in So­la­rien in Bad Sal­zu­flen, Lemgo und Det­mold un­ter­wegs – hier ließ er das Handy in der Ta­sche und steckte ins­ge­samt zwei Geld­bör­sen, 200 Euro Bar­geld und den Slip ei­ner So­la­ri­um­be­su­che­rin ein: "­Die Un­ter­wä­sche habe ich mit­ge­nom­men, weil ich es er­re­gend fan­d." Sein Op­fer, eine 64-Jäh­ri­gen Rent­ne­rin aus Bad Sal­zu­flen, geht nach dem "S­lip­dieb­stahl­" nicht mehr ins So­la­ri­um. Sie habe Angst, dass sie wie­der be­klaut und in ih­rer In­tims­phäre ver­letzt wer­de. Die Ent­schul­di­gung des An­ge­klag­ten kom­men­tierte sie nicht. "Ihre Ta­ten sind eine Saue­rei", sagte Rich­ter Dr. Flo­rian Hob­be­ling in der Ur­teils­be­grün­dung. Der An­ge­klagte miss­achte seit Jah­ren den per­sön­li­chen Be­reich von Frau­en. "­Sie müs­sen ihr Le­ben än­dern, wenn sie nicht in den Knast wol­len." Staats­an­walt­schaft und Ver­tei­di­gung ak­zep­tier­ten das Ur­teil.

vom 21.12.2019 | Ausgabe-Nr. 51B

