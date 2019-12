Grundschulförderverein gegründet

Frauenteam übernimmt die Führung des Gremiums

Der Vor­stand des neuen Ver­eins: (sit­zend, von links) Kath­leen Fes­ting, An­nika Trom­pe­ter, Va­nessa Volk­mann, Na­ta­scha Go­eb­be­let, (ste­hend, von links) Si­mone Trom­pe­ter und Na­dine Mei­se, Olga Heu­krodt, Ger­linde Marx und Diana Maas. Schul­lei­te­rin Dag­mar Schultz (ste­hend, rechts) freut sich. Fo­to: Achim Krause

Lügde-Ri­schenau (af­k). Jetzt fehlt nur noch die For­ma­lie: die Ein­tra­gung ins Ver­eins­re­gis­ter beim Amts­ge­richt Lem­go. Aus­ge­zeich­net vor­be­rei­tet ver­lief die Grün­dungs­ver­samm­lung des För­der­ver­eins der Grund­schule Ri­schenau pro­blem­los. Al­ler­dings hät­ten sich die Or­ga­ni­sa­to­ren doch et­was mehr Re­so­nanz aus El­tern­krei­sen ge­wünscht, denn letzt­lich wa­ren nur we­nige der Ein­la­dung ge­folgt. Im Vor­feld hat­ten El­tern be­reits eine Sat­zung und eine Bei­trags­ord­nung aus­ge­ar­bei­tet, die dann in der Ver­samm­lung of­fi­zi­ell zunächst vor­ge­stellt und dann auch ein­stim­mig be­schlos­sen wur­den. Keine Pro­bleme gab es bei der er­for­der­li­chen Be­set­zung des ers­ten Vor­stands des neuen För­der­ver­eins, der sich mit ge­ball­ter Frauen-Power prä­sen­tiert. Zur Vor­sit­zen­den wurde Va­nessa Volk­mann und zu ih­rer Stell­ver­tre­te­rin An­nika Trom­pe­ter ­ge­wählt. Die Schrift­führung ü­ber­nimmt Na­ta­scha Go­eb­be­let, die von Kath­leen Fes­ting un­ter­stützt wird. Als Ge­schäfts­füh­re­rin fun­giert Diana Maas; ihre Stell­ver­tre­te­rin ist Olga Heu­krodt. Er­gänzt wird der Vor­stand durch die Bei­sit­ze­rin­nen Si­mone Trom­pe­ter, Ger­linde Mar­x und Na­dine Mei­se ­so­wie dem ein­zi­gen Mann Björn Schra­der, der aus be­ruf­li­chen Grün­den fehl­te. Schul­lei­te­rin Dag­mar Schultz freute sich ü­ber die Grün­dung des Ver­eins, der auch di­rekt nach die­ser Grün­dungs­ver­samm­lung seine Tätig­keit auf­nahm. Ein Flyer mit In­for­ma­tio­nen ü­ber Sinn, Zweck und Auf­ga­ben des Ver­eins wird der­zeit be­reits vor­be­rei­tet und soll in Kürze an in­ter­es­sierte El­tern ver­teilt wer­den. Der För­der­ver­ein soll die Schule bei spe­zi­el­len Be­dar­fen aber auch zur Er­fül­lung von Wün­schen, die ü­ber das Schul­bud­get hin­aus­ge­hen, fi­nan­zi­ell un­ter­stüt­zen.

