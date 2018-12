15.000 Euro für kulturelle Bildung

Lippe bei Preisverleihung für Gesamtkonzept ausgezeichnet

Stolz auf das lip­pi­sche Kul­tur­ge­samt­kon­zept: (von links) Pia We­ber (FSJ-Kul­tur), Sas­kia Frei-Kla­ges (Lei­te­rin Re­gio­na­les Bil­dungs­netz­werk), Ute Bi­cker (Schulauf­sicht Grund­schu­len für den Kreis Lip­pe) und Sy­bille Ku­linna (Päd­ago­gi­sche Mit­ar­bei­te­rin) freuen sich mit Staats­se­kretär Klaus Kai­ser ü­ber die Aus­zeich­nung. Fo­to: Me­la­nie Ste­ge­mann.

Kreis Lip­pe. Das kom­mu­nale Ge­samt­kon­zept für kul­tu­relle Bil­dung des Krei­ses Lippe wurde bei ei­nem Wett­be­werb des Mi­nis­te­ri­ums für Kul­tur und Wis­sen­schaft des Lan­des Nord­rhein-West­fa­len aus­ge­zeich­net. Bei dem jähr­lich statt­fin­den­den Wett­be­werb "­Kom­mu­nale Ge­samt­kon­zepte für Kul­tu­relle Bil­dung" hat­ten sich ins­ge­samt 75 Kom­mu­nen und kom­mu­nale

Ver­bünde be­wor­ben, von de­nen sechs für ihr Ge­samt­kon­zept aus­ge­zeich­net wur­den. Lippe konnte mit sei­nem Kon­zept als bis­her ein­zige Kom­mune be­reits bei der ers­ten Teil­nahme ü­ber­zeu­gen. Das re­gio­nale Bil­dungs­netz­werk des Krei­ses Lippe hat die kul­tu­relle Bil­dung neu in sei­nen Hand­lungs­fel­dern auf­ge­nom­men. Im Herbst 2017 ent­wi­ckel­ten sich in ei­ner Bil­dungs­kon­fe­renz erste Ideen und Pro­jekte zur För­de­rung der kul­tu­rel­len Bil­dung von Kin­dern und Ju­gend­li­chen. Diese wur­den jetzt in ei­nem Ge­samt­kon­zept zu­sam­men­ge­fasst. In­halte sind un­ter an­de­rem Ver­an­stal­tun­gen für Kul­tur­be­auf­tragte an Schu­len, die Lip­per Schul-Kul­tou­ren, ein Schul-Kul­tour-Ti­cker so­wie An­ge­bote und Pro­jekte zur Ver­net­zung von An­bie­tern außer­schu­li­scher Lern­an­ge­bote mit den Kin­der­gär­ten und Schu­len des Krei­ses. Die Jury nannte die Pro­jekte zur Ver­net­zung von Äm­tern, Künst­lern so­wie Kul­turein­rich­tun­gen und Schu­len und die dar­aus ent­ste­hende enge Zu­sam­men­ar­beit als be­son­ders be­ein­dru­ckend und aus­schlag­ge­bend für die Aus­zeich­nung des Krei­ses Lip­pe. Ver­bun­den ist die Eh­rung mit ei­ner För­de­rung von 15.000 Euro durch das Land. "Wir sind sehr stolz, dass un­sere Ar­beit für die kul­tu­relle Bil­dung diese be­son­dere Wür­di­gung durch das Mi­nis­te­rium er­hal­ten hat," freut sich Sas­kia Frei-Kla­ges, Lei­te­rin des Re­gio­na­len Bil­dungs­netz­werks Lippe und Au­to­rin des Ge­samt­kon­zepts. "Das Preis­geld wer­den wir nut­zen, um die Mög­lich­kei­ten der Teil­nahme an kul­tu­rel­ler Bil­dung für die Kin­der und Ju­gend­li­chen im Kreis im kom­men­den Jahr wei­ter aus­zu­bauen und die be­gon­ne­nen Pro­jekte wei­ter­zu­ent­wi­ckeln", un­ter­stützt Ute Bicker, Schulauf­sicht Grund­schu­len für den Kreis Lip­pe, die Ar­beit des Re­gio­na­len Bil­dungs­netz­werks. Klaus Kai­ser, Par­la­men­ta­ri­scher Staats­se­kretär im Mi­nis­te­rium für Kul­tur- und Wis­sen­schaft, der die Preise an die er­folg­rei­chen Kom­mu­nen in Düs­sel­dorf ver­lieh, be­tonte beim Fes­t­akt in Düs­sel­dorf die Wich­tig­keit der kul­tu­rel­len Bil­dung. Auch im Kreis Lippe steht die Per­sön­lich­keits­ent­wick­lung jun­ger Men­schen, die stark von kul­tu­rel­ler Bil­dung ge­stärkt wird, an ers­ter Stel­le. Mit dem Ziel, dass alle Kin­der und Ju­gend­li­chen im Kreis Lippe eine durch­gän­gige kul­tu­relle Bil­dungs­bio­gra­phie in Kin­der­gar­ten und Schule er­hal­ten wird das Hand­lungs­feld der kul­tu­rel­len Bil­dung im Re­gio­na­len Bil­dungs­netz­werk des Krei­ses in den kom­men­den Jah­ren suk­zes­sive wei­ter aus­ge­baut.

