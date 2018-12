Digitale Medienwerkstatt eröffnet

Medienzentrum Lippe macht neues Lernen greifbar

Tes­ten die neuen An­ge­bote der di­gi­ta­len Me­dien­werk­statt: (von links) Cor­dula Pott­hast (Kom­pe­tenz-Team), Mar­lies Böke (Schul­amts­di­rek­to­rin, Schul­amt für den Kreis Lip­pe), Land­rat Dr. Axel Leh­mann, Mar­kus Rempe und Eli­sa­beth Ha­ring (Päd­ago­gi­sche Lei­te­rin Me­di­en­zen­trum). Fo­to: Kreis Lippe

Kreis Lip­pe. "­Zu­kunft, die wir uns wün­schen, wer­den wir nur be­kom­men, wenn wir eine Vi­sion von ihr ha­ben!" Mit die­sem Zi­tat des nor­we­gi­schen Päd­ago­gen Per Da­lin eröff­nete Land­rat Dr. Axel Leh­mann die di­gi­tale Me­dien­werk­statt im Me­di­en­zen­trum Lip­pe. Kleine Ro­bo­ter aus Le­go, 3D-Dru­cker-Selbst­bausätze oder ein mo­bi­les Film­stu­dio sind in der di­gi­ta­len Me­dien­werk­statt ein ers­ter An­fang, Vi­sio­nen neuen Ler­nens greif­bar zu ma­chen. Im Kon­takt mit Schu­len, Schul­trä­gern und Päd­ago­gen ist die Me­dien­werk­statt ein Ort des Dis­kur­ses zwi­schen Tech­nik und Päd­ago­gik. An­hand prak­ti­scher Er­kennt­nisse wird die di­gi­tale Me­dien­werk­satt wei­ter­ent­wi­ckelt. Im Zuge des Aus­baus ist die Öff­nung für wei­tere Ziel­grup­pen ge­plant. Rund 100 Gäste aus Schu­le, Po­li­tik und Ver­wal­tung dräng­ten sich im neu­ge­stal­te­ten Be­reich des Me­di­en­zen­trums, um sich ü­ber die Mög­lich­kei­ten, wie die Zu­kunft in lip­pi­schen Schu­len aus­se­hen könn­te, zu in­for­mie­ren. Mit­ar­bei­ter des Me­di­en­zen­trums, der Lippe Bil­dung eG und des Kom­pe­tenz-Teams, das für die Leh­rer­fort­bil­dung zu­stän­dig ist, ga­ben Ein­bli­cke in kon­krete An­wen­dungs­mög­lich­kei­ten und bie­ten auch zukünf­tig als mul­ti­pro­fes­sio­nel­les Team ihre Un­ter­stüt­zung an. Bil­dung ist eine ge­mein­schaft­li­che Auf­gabe von Land und Kom­mu­nen. Leh­rer ste­hen vor der großen Her­aus­for­de­rung junge Men­schen auf das di­gi­tale Zeit­al­ter vor­zu­be­rei­ten – dies for­dert ein ho­hes Maß an Vi­sio­nen, Know-how und Mut. Mut, den auch Schul­trä­ger auf­brin­gen müs­sen, wenn sie die Schule von mor­gen aus­stat­ten. Wel­che Netz­werk­tech­nik ist zu­kunfts­fähig? Wel­che End­geräte genü­gen noch in ei­ni­gen Jah­ren den An­for­de­run­gen? "Fra­gen und Auf­ga­ben, de­nen wir uns im Kreis Lippe ge­mein­sam stel­len wol­len", be­tonte Mar­kus Rem­pe, Lei­ter des Fach­diens­tes Bil­dung. In der Me­dien­werk­statt ist es für Leh­rer mög­lich, zu for­schen und ent­de­cken, mit Ro­bo­tern zu ex­pe­ri­men­tie­ren und ü­ber das Un­ter­rich­ten in der Welt von mor­gen zu dis­ku­tie­ren.

vom 22.12.2018 | Ausgabe-Nr. 51B

