Axel Schröder vereidigt

Salzufler Installateur ist nun Sachverständiger

Als Sach­ver­stän­di­ger ver­ei­digt: Pe­ter Eul, Vi­ze­prä­si­dent der Hand­werks­kam­mer OWL (links), be­rief Axel Schrö­der, In­stal­la­teur- und Hei­zungs­bau­er­meis­ter (Mit­te) zum Sach­ver­stän­di­gen. Mit auf dem Foto ist Ma­thias Stein­bild (rechts), Ju­rist in der Rechts­ab­tei­lung der Hand­werks­kam­mer OWL. Fo­to: Hand­werks­kam­mer OWL

Kreis Lip­pe/­Bad Sal­zu­flen. In der Hand­werks­kam­mer Ost­west­fa­len-Lippe zu Bie­le­feld hat Pe­ter Eul, Vi­ze­prä­si­dent der Hand­werks­kam­mer, In­stal­la­teur- und Hei­zungs­bau­er­meis­ter Axel Schrö­der aus Bad Sal­zu­flen als Sach­ver­stän­di­gen für das In­stal­la­teur- und Hei­zungs­bauer-Hand­werk, Teil­ge­biet Hei­zung/Lüf­tung, ver­ei­digt. Eul for­derte den Ver­ei­dig­ten auf, die ge­setz­li­che und ge­sell­schaft­li­che Ver­ant­wor­tung als Sach­ver­stän­di­ger gemäß der Hand­werks­ord­nung pflicht­be­wusst zu ü­ber­neh­men. "­Sie er­fül­len als Sach­ver­stän­di­ger eine un­ver­zicht­bare Auf­ga­be, die viel Wis­sen und ein ho­hes Maß an Ver­ant­wor­tung ab­ver­lang­t", er­klärte der Vi­ze­prä­si­dent. Schrö­der gehört zu den nun ins­ge­samt 121 öf­fent­lich be­stell­ten und ver­ei­dig­ten Sach­ver­stän­di­gen der Bie­le­fel­der Hand­werks­kam­mer, die bei ge­richt­li­chen und außer­ge­richt­li­chen Strei­tig­kei­ten die fach­li­che Qua­lität er­brach­ter Hand­werks­leis­tun­gen be­gut­ach­ten. Die Hand­werks­kam­mer Ost­west­fa­len-Lippe zu Bie­le­feld ist eine von 53 Hand­werks­kam­mern in Deutsch­land. Als Ein­rich­tung der Wirt­schafts­selbst­ver­wal­tung ü­ber­nimmt sie ho­heit­li­che Auf­ga­ben, die ihr als Kör­per­schaft des öf­fent­li­chen Rechts per Ge­setz vom Staat ü­ber­tra­gen wur­den. Die etwa 160 Mit­ar­bei­ter ver­tre­ten die In­ter­es­sen der re­gio­na­len Hand­werks­be­triebe und ih­rer Be­leg­schaft. Das sind mehr als 21.000 Be­triebe mit 156.000 Be­schäf­tig­ten, da­von rund 10.300 Aus­zu­bil­den­de. Wei­tere In­for­ma­tio­nen un­ter "ww­w.hand­werk-ow­l.­de”.

vom 22.12.2018 | Ausgabe-Nr. 51B

