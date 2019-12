Spielzeugmarkt in Hannover

Kreis Lip­pe/Han­no­ver (k­m). Am Sonn­tag, 30. De­zem­ber kom­men tra­di­tio­nell viele Spiel­zeughänd­ler zu­sam­men, um beim Spiel­zeug­markt im Groß­markt Han­no­ver ihr An­ge­bot zu prä­sen­tie­ren. Mo­dell­ei­sen­bah­nen, Mo­dell­au­tos, Holz- und Blech­spiel­zeug wird dort ebenso zu fin­den sein, wie Lego oder Play­mo­bil. Der Spiel­zeug­markt öff­net von 11 bis Uhr in den hal­len des Groß­mark­tes Am Tön­nies­berg, der Ein­tritt kos­tet 5 Eu­ro, Kin­der bis 12 Jahre sind frei. Kos­ten­freie Park­plätze ste­hen rund um das Gelände zur Ver­fü­gung.

vom 21.12.2019 | Ausgabe-Nr. 51B

Drucken | Versenden