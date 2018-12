Prämierung lippischer Imker

Zahlreiche Auszeichnungen bei der Honigbewertung

Kreis Lip­pe. Der Lan­des­ver­band West­fä­li­scher und Lip­pi­scher Im­ker e.V. führt seit ü­ber zehn Jah­ren zu­sam­men mit der Land­wirt­schafts­kam­mer Nord­rhein West­fa­len eine der größten Ho­nig­be­wer­tun­gen Deutsch­lands durch. In die­sem Jahr reich­ten die Im­ker aus dem Ver­bands­ge­biet 1.173 Ho­nig­lose zur Be­wer­tung ein. Etwa 40 eh­ren­amt­li­che Ho­nigsach­ver­stän­dige kon­trol­lier­ten die Ho­nige im Gar­ten­zen­trum in Müns­ter-Wol­beck nach der gül­ti­gen Ho­nig­ver­ord­nung und den ak­tu­el­len Be­stim­mun­gen der Qua­litäts­richt­li­nien des Deut­schen Im­ker­bun­des e.V. auf Auf­ma­chung, Sau­ber­keit, Kon­sis­tenz, Ge­schmack, Ge­ruch, Was­ser­ge­halt, Ge­wicht. Ne­ben der üb­li­chen Ho­nig­be­wer­tung wer­den in West­fa­len-Lippe auch Un­ter­su­chun­gen auf Rückstände und zum En­zym­ge­halt durch­ge­führt. In die­sem Jahr wur­den 300 der bes­ten Ho­nige auf Rückstände und 200 auf ih­ren En­zym­ge­halt un­ter­sucht. In Bad Sas­sen­dorf-Os­ting­hau­sen fand die Prä­mie­rung der bes­ten Ho­nige vom Lan­des­ver­band West­fä­li­scher und Lip­pi­scher Im­ker e. V. vor der Vor­trags­ver­an­stal­tung des Ho­nig­mark­tes statt. Die Preisträ­ger der Ho­nig­be­wer­tung 2018 wur­den je­weils für die Ka­te­go­rien "Frühtracht kan­dier­t", "­Som­mer­tracht kan­dier­t" und "­Som­mer­tracht flüs­sig" aus­ge­zeich­net.

Im­ker aus den lip­pi­schen Im­ker­ver­ei­nen Bad Sal­zu­flen, Wahm­beck, Det­mold, La­ge, Lemgo und Be­ga­tal er­hiel­ten ins­ge­samt 16 Ur­kun­den in Gold und acht mal in Sil­ber und sechs mal in Bron­ze. Auch 2019 fin­det die Ho­nig­be­wer­tung wie­der in be­währ­ter Form statt, wo­bei die Prä­mie­run­gen im kom­men­den Jahr am 20. Ok­to­ber beim Ho­nig­markt Salz­kot­ten voll­zo­gen wer­den. Der Krei­sim­ker­ver­ein Lippe e.V. hofft auch 2019 auf eine rege Be­tei­li­gung der lip­pi­schen Im­ker an der Ho­nig­be­wer­tung.

vom 22.12.2018 | Ausgabe-Nr. 51B

