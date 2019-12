Therapieangebot

Horn-Bad Mein­berg. Die "­ME­DIC­LIN Rose Kli­ni­k" star­tet in das neue Jahr mit ei­nem er­wei­ter­ten An­ge­bot: Ab Ja­nuar kön­nen alle neu­ro­lo­gi­schen Pa­ti­en­ten der Pha­sen C und D zur Re­ha­bi­li­ta­tion auf­ge­nom­men wer­den. "­Schlag­an­fall­pa­ti­en­ten, Pa­ti­en­ten mit Hirn­schä­di­gun­gen in­folge Sau­er­stoff­man­gels oder mit Er­kran­kun­gen des Rü­cken­marks, mit Be­we­gungs­störun­gen und wei­te­ren neu­ro­lo­gi­schen Er­kran­kun­gen er­hal­ten bei uns ein in­di­vi­du­el­les The­ra­pie­kon­zept auf höchs­tem Qua­litäts­ni­veau", schil­dert Dr. Ro­land Na­fe, Fach­arzt für Neu­ro­lo­gie und Chef­arzt der neuen Ab­tei­lung für neu­ro­lo­gi­sche Re­ha­bi­li­ta­tion. "Zu uns kom­men Pa­ti­en­ten aus Akut­kran­ken­häu­sern, die vi­tal sta­bil, zu­neh­mend selbst­stän­dig und kurz da­vor sind, ihre Mo­bi­lität wie­der er­lan­gen zu kön­nen." Nach häu­fig drei bis fünf Wo­chen keh­ren sie wie­der in ih­ren All­tag zurück, wenn not­wen­dig mit am­bu­lan­ter the­ra­peu­ti­scher und pfle­ge­ri­scher Wei­ter­be­treu­ung. Pa­ti­en­ten kön­nen zu­dem im Rah­men ei­nes neu­ro­lo­gi­schen Heil­ver­fah­rens auf­ge­nom­men wer­den, bei dem die Auf­nahme durch einen ärzt­lich ge­stell­ten Reha-An­trag oder auf­grund ei­ner Pfle­ge­be­gut­ach­tung (nach Pfle­ge­grad-An­trag) ver­an­lasst wird. Die in­ter­dis­zi­plinäre Zu­sam­men­ar­beit aus On­ko­lo­gie, Or­thopä­die, Ger­ia­trie und Neu­ro­lo­gie ist in der Re­gion ein­zig­ar­tig. "­Mit der Öff­nung ei­ner Ab­tei­lung zur neu­ro­lo­gi­schen Re­ha­bi­li­ta­tion schließen wir in Bad Mein­berg eine wich­tige Ver­sor­gungs­lücke. In Kom­bi­na­tion mit un­se­rer On­ko­lo­gie, Or­thopä­die und Ger­ia­trie ist dies ganz im Sinne ei­ner um­fas­sen­den kom­pe­tenten Ge­sund­heits­ver­sor­gung für im­mer äl­ter wer­dende Pa­ti­en­ten", er­klärt Hol­ger Kam­mann, Kauf­män­ni­scher Di­rek­tor der "­ME­DIC­LIN Rose Kli­ni­k", die im Jahr 2019 ihr 30. Ju­biläum fei­ert.

vom 21.12.2019 | Ausgabe-Nr. 51B

