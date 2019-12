Weihnachten mit dem Polizeichor

Der Po­li­zei­chor Det­mold e.V. be­geis­terte das Pu­bli­kum Fo­to. Wolff

Det­mold (g­w). Un­ter der Lei­tung von Irina Stein und der Mo­de­ra­tion von Ru­yart Hu­se­mann prä­sen­tierte der Po­li­zei­chor bei sei­nem Weih­nachts­kon­zert in der Hei­lig-Kreuz-Kir­che ein bun­tes Pro­gramm aus Ge­sän­gen und Har­fenklän­gen. Ihr brei­tes Re­per­toire prä­sen­tier­ten die mu­si­ka­li­schen Ge­set­zes­hüter in Klas­si­kern aber auch in neu ein­geüb­ten Stü­cken. Gleich zu Be­ginn zeigte der 32-köp­fige starke Chor, dass er nicht nur die lau­ten, son­dern auch die lei­sen und da­mit auch die schwie­ri­ge­ren Töne spie­lend meis­tert. Mit dem Stück "­Dona pacem Do­mi­ne" von Man­fred Büh­ler eröff­nete der Män­ner­chor den Abend, was von den an­we­sen­den Zuhö­rern mit lang an­hal­ten­dem Ap­plaus quit­tiert wur­de. Als Gäste hatte der Chor die Mez­zo­so­pra­nis­tin Pia Viola Bu­chert und die Har­fe­nis­tin Jenny Meyer ein­ge­la­den, die im­mer wie­der mit klei­nen In­ter­mezzi das Pu­bli­kum be­geis­ter­ten. So sorgte das "Om­bra mai fu" von Ge­org Fried­rich Hän­del ge­nauso für Gän­se­haut-Mo­mente wie En­gel­bert Hum­per­dincks "Lobt den Herrn der Welt." Fei­er­lich wür­de­voll stimmte dann der Po­li­zei­chor das "Sanc­tus" von Fried­rich Sil­cher ein. Man hätte eine Steck­na­del fal­len hören kön­nen, so still war es, als im An­schluss das Stück "Lobt den Herrn der Welt" durch das Got­tes­haus klang, das an Pur­cells "Trum­pet Vo­lun­ta­ry" an­ge­lehnt und durch Willy Trapp be­ar­bei­tet wur­de. Und natür­lich durfte bei so ei­nem vor­weih­nacht­li­chen Kon­zert auch nicht der Klas­si­ker "O du Fröh­li­che" feh­len, den dann alle An­we­sen­den ge­mein­sam ein­stimm­ten.

vom 25.12.2019 | Ausgabe-Nr. 52A

