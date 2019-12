Dr. Birgit Meyer-Ehlert geht in den Ruhestand

Feierliche Verabschiedung der langjährigen VHS-Direktorin

Jo­sef Li­e­ne­ke, Vor­sit­zen­der der OWL-VH­Sen, Dr. Eve­lyn Te­ge­ler und Bür­ger­meis­ter Rai­ner Hel­ler ver­ab­schie­den Dr. Bir­git Meyer-Eh­lert (zweite von links). Fo­to: VHS Det­mold-Lemgo

Det­mold. Dr. Bir­git Meyer-Eh­lert ist jetzt im Rah­men ei­ner be­we­gen­den Fei­er­stunde im Rat­haus in den Ru­he­stand ver­ab­schie­det wor­den. Sie ist seit 2000 Lei­te­rin der VHS Det­mold und seit 2014 Lei­te­rin der fu­sio­nier­ten VHS Det­mold-Lem­go. Die VHS Det­mold-Lemgo ist die größte VHS in Lippe und zu­stän­dig für ü­ber 160.000 Ein­woh­ner. Zum Ver­bund gehören ne­ben Det­mold und Lemgo die Part­ner­ge­mein­den Horn-Bad Mein­berg, Kal­le­tal, Dören­trup und Schlan­gen. Dr. Bir­git Meyer-Eh­lert hat die VHS ent­schei­dend ge­prägt. Die von ihr 2001 ein­ge­führ­ten Se­mes­te­reröff­nun­gen, die viele Pro­mis mit je­weils ak­tu­el­len The­men nach Det­mold brach­ten, sind ein Mar­ken­zei­chen der VHS. In 2017 ha­ben 18.000 Teil­neh­mer die 1.300 Kurse und Ver­an­stal­tun­gen der VHS be­sucht. Ne­ben ei­nem at­trak­ti­ven öf­fent­li­chen Pro­gramm ist es der lang­jäh­ri­gen VHS-Chefin be­son­ders wich­tig, sich für Bil­dung als 2. Chance und Chan­cen­ge­rech­tig­keit ein­zu­set­zen. So bie­tet die VHS Det­mold-Lemgo als ein­zige Ein­rich­tung in Lippe seit vie­len Jahr­zehn­ten Er­wach­se­nen die Chance den Haupt­schul­ab­schluss, die Fach­ober­schul­reife und in Ko­ope­ra­tion mit dem Abend­gym­na­sium Bie­le­feld vor Ort in Det­mold das Ab­itur nachträg­lich zu er­wer­ben. Und be­reits vor 15 Jah­ren er­kannte Dr. Bir­git Meyer-Eh­lert die Not­wen­dig­keit, dass Zu­ge­wan­derte die deut­sche Spra­che ler­nen. Sie grün­dete ge­mein­sam mit dem För­der­ver­ein der VHS das Pro­jekt SPRINT, das seit 15 Jah­ren Deutsch­kurse für Mi­gran­te­n­el­tern in Ki­tas und Grund­schu­len an­bie­tet. In­te­gra­tion war und ist auch wei­ter­hin ein zen­tra­les Thema der VHS. Mit Zu­zug vie­ler Ge­flüch­te­ter 2015-16 hat die VHS Det­mold-Lemgo ihr En­ga­ge­ment in die­sem Be­reich durch Deutsch­kurse aber auch durch Fort­bil­dun­gen für Eh­ren­amt­li­che noch­mals deut­lich er­höht. Im Rah­men der Ver­ab­schie­dung un­ter­strich Rai­ner Hel­ler, Bür­ger­meis­ter der Stadt Det­mold und Vor­sit­zen­der des Ver­wal­tungs­ra­tes der VHS, die her­aus­ra­gen­den Leis­tun­gen von Dr. Bir­git Meyer-Eh­ler­t. "­Sie ste­hen für eine mo­de­re, at­trak­tive VHS mit ei­nem ak­tu­el­len und um­fas­sen­den Wei­ter­bil­dungs­an­ge­bot für die Bür­ge­rin­nen und Bür­ger. Sie ste­hen für Bil­dung als 2. Chan­ce. Und mit der Fu­sion mit Lemgo ha­ben sie noch­mals eins drauf­ge­setzt. Sie hin­ter­las­sen ih­rer Nach­folge große Fuß­stap­fen", so sein Fa­zit. Der Vor­sit­zende der OWL-VH­Sen, Jo­sef Li­e­ne­ke, ver­wies auf das En­ga­ge­ment von Bir­git Meyer-Eh­lert auch auf Lan­des­ebe­ne. Sie war 10 Jahre im Vor­stand des Lan­des­ver­ban­des der VH­Sen in NRW und 2 Wahl­pe­ri­oden lang die Vor­sit­zende der OWL-VH­Sen. "Du bist eine Frau der Wei­ter­bil­dung und wirst mit dei­nen lang­jäh­ri­gen Er­fah­run­gen und dem Ein­tre­ten für die­je­ni­gen, die es nicht so leicht ha­ben, feh­len."

vom 25.12.2019 | Ausgabe-Nr. 52A

Drucken | Versenden