Wieder Besucherrekorde zum "Weihnachtstraum"

Werbegemeinschaft zieht eine sehr gute Zwischenbilanz

Bad Sal­zu­flen (n­r). Un­er­war­tet hohe Be­su­cher­zah­len? Hoch ja, un­er­war­tet nicht. Das Event in der Sal­ze­stadt ge­winnt schon seit vie­len Jah­ren auch ü­ber­re­gio­nal eine große Be­deu­tung. So ist es nicht ver­wun­der­lich, dass auch in die­sem Jahr die Zwi­schen­bi­lanz sehr gut aus­fällt. Be­su­cher­re­korde zu den zahl­rei­chen Ver­an­stal­tun­gen kann die Wer­be­ge­mein­schaft auf alle Fälle pro­kla­mie­ren. Ein­zig die Tage mit Star­kre­gen seien we­ni­ger gut be­sucht ge­we­sen, zieht "Weih­nachts­traum­ma­cher" Mi­chael Wel­slau Resü­mee. Ins­be­son­dere Rei­se­grup­pen aus dem na­hen Ruhr­ge­biet steu­ern Bad Sal­zu­flen ver­mehrt an. Die Mar­ke­tingstra­te­gie der Wer­be­ge­mein­schaft geht also auf. "­Zur Halb­zeit hat­ten wir schon 78 Rei­se­busse hier in der Stadt – darü­ber hin­aus bestäti­gen uns die vie­len Wo­chen­end­gäste aus dem Ruhr­ge­biet, dass wir in Mühl­heim, Es­sen, Dort­mund oder Düs­sel­dorf einen sehr gu­ten Ruf ge­nießen", so Mi­chael Wel­slau, der gerne das Ge­spräch mit den Be­su­chern an der Erd­beer-Glühwein­bude sucht. "­Selbst aus Ber­lin und Pots­dam oder Ham­burg kom­men un­sere Be­su­cher mitt­ler­wei­le, weil sie die­sen hei­me­li­gen Weih­nachts­traum fernab der Groß­stadt ge­nießen möch­ten." Auch die Ho­tel­le­rie der Kur­stadt sei bes­tens für den Be­su­che­randrang auf­ge­stellt, er­gänzt Mit­or­ga­ni­sa­to­rin Tanja Gö­ner von der Wer­be­ge­mein­schaft. Be­son­ders freut die Ver­an­stal­ter, dass die Stadt Bad Sal­zu­flen die­ses Jahr je­den Baum il­lu­miert hat. Auch in dem neuen Straßen­zug "Am Mark­t" am his­to­ri­schen Rat­haus wur­den die Bäume mit Lich­ter­ket­ten ver­se­hen. "Da spre­chen wir dem Team vom Tief­bau­amt un­se­ren Re­spekt aus­", so Tanja Gö­ner. "­Solch eine Lich­ter­pracht hat­ten wir noch nicht in Bad Sal­zu­flen – schon das ist ein Grund abends in die Stadt zu kom­men." Der Weih­nachts­traum hat in­des noch bis zum 30. De­zem­ber geöff­net. So kommt am heu­ti­gen Sams­tag um 17 Uhr auf der Sal­ze­hof-Bühne "­Max - der kleine Dino mit Schla­ger­sän­ger Thors­ten Kre­mer", "B–flat", die ein­ma­lige Jazz­for­ma­tion um Sän­ge­rin Bianca Shom­burg am Sonn­tag, 23. De­zem­ber um 16 Uhr und eben­falls mor­gen, der Eiss­kulp­tu­rensä­ger Joa­chim Knorra in "Wil­lis Dorf an der Feurz­an­ge­bow­le" am Schliep­stei­ner Tor. Den Ab­schluss bil­det das Feu­er­werk am Sonn­tag, 30. De­zem­ber um 19 Uhr an den Salze-Ter­ras­sen, das von Flas­hArt ge­zün­det wird. Öff­nungs­zei­ten: Mon­tag - Sonn­tag: 12 Uhr - 21 Uhr; Aus­nah­men: 24. De­zem­ber 10 - 14 Uhr - nicht alle Bu­den ha­ben geöff­net. Am 25.12. bleibt der Weih­nachts­traum ge­schlos­sen. 26.12. bis 30.12. auch täg­lich von 12 - 21 Uhr geöff­net; 30.12., 19 Uhr großes Feu­er­werk an den Salze-Ter­ras­sen. Wei­tere In­fos un­ter "ww­w.­bad­sal­zu­fler-weih­nachts­traum.­de".

vom 22.12.2018 | Ausgabe-Nr. 51B

