Tanzen auch ohne Partner

Verein bietet Aufbaukurse in lateinamerikanischen Tänzen an

Bad Sal­zu­flen. Da der erste Solo-Work­shop des Ver­eins "Tanz­sport­cen­trum Bad Sal­zu­flen" sehr gut an­ge­nom­men wur­de, wird im neuen Jahr ein Auf­bau­kurs an­ge­bo­ten. Ab Mitt­wo­ch, 9. Ja­nuar wird al­len In­ter­es­sier­ten die Mög­lich­keit ge­ge­ben, an ei­nem Solo-Work­shop Rum­ba, Cha Cha Cha und Salsa als Auf­bau- und Er­wei­te­rungs­kurs teil­zu­neh­men. Hier wer­den in der Zeit von 17 bis 18 Uhr Grund­be­we­gun­gen und Fi­gu­ren der drei la­tein­ame­ri­ka­ni­schen Tänze Rum­ba, Cha Cha Cha und Salsa zu Cho­reo­gra­fien zu­sam­men­ge­setzt. Auch auf Kör­per­be­we­gung, Mu­si­ka­lität und Tech­ni­k­ele­mente wird ein­ge­gan­gen. Der Work­shop bein­hal­tet sechs Trai­nings­ein­hei­ten zu je ei­ner Stunde und fin­det im­mer mitt­wochs in der Trai­nings­stätte des Tanz­sport­cen­trums, Kreuz­weg 23 in Bad Sal­zu­flen statt. Tanz­trai­ne­rin Bri­gitte Kes­sel-Döhle lei­tet den Kurs. Die Kos­ten des Work­shops be­lau­fen sich auf 38 Euro pro Per­son. In­for­ma­tio­nen und An­mel­dun­gen sind un­ter der Te­le­fon­num­mer (05222) 81419 oder per E-Mail an "tho­mas.­diek­mann@tsc-bad­sal­zu­flen.­de" mög­lich. Wei­tere In­for­ma­tio­nen sind auch im In­ter­net un­ter "ww­w.tsc-bad­sal­zu­flen.­de" zu fin­den.

vom 25.12.2019 | Ausgabe-Nr. 52A

