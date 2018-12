Tankpaket für 2019

Autostrom wird ab nächstem Jahr kostenpflichtig

Bad Sal­zu­flen (k­m). Kos­ten­los tan­ken – ein Traum. Bei den der­zei­ti­gen Ben­zin­prei­sen wünscht sich das wohl so man­cher. Für Be­sit­zer von Elek­tro­au­tos ist die­ser Traum Rea­lität. Den Strom gibt es an den 12 La­desäu­len näm­lich kos­ten­los – noch. Ab dem 2. Ja­nuar 2019 wird der Strom kos­ten­pflich­tig. Al­ler­dings ha­ben die Stadt­werke Bad Sal­zu­flen dafür ein Au­to­strom­pa­ket auf den Weg ge­bracht, durch das die Kun­den einen zu­sätz­li­chen Mehr­wert ha­ben.

So kann man nach ei­nem ein­ma­li­gen Ver­trags­ab­schluss bei den Stadt­wer­ken Bad Sal­zu­flen deutsch­land­weit an 2.400 wei­te­ren La­de­punk­ten Strom tan­ken, ohne sich ein zwei­tes Mal re­gis­trie­ren zu müs­sen. Die Ab­rech­nung er­folgt, wie an den La­desäu­len zu den Kon­di­tio­nen der Stadt­werke Bad Sal­zu­flen. Wie beim Haus­haltss­trom zahlt der Kunde auch beim Au­to­strom einen mo­nat­li­chen Ab­schlag. Der Grund­preis liegt bei 4 Euro netto im Mo­nat, der Ar­beits­preis bei 25 Cent netto pro Ki­lo­watt­stun­de. Im Rah­men der Jah­res­ver­brauchs­ab­rech­nung wer­den auch diese La­de­men­gen ein­mal jähr­lich ab­ge­rech­net. Der Zu­gang und die Be­die­nung der La­desäu­len er­folgt ü­ber die eCharge-App. Nach ei­ner ein­ma­li­gen Re­gis­trie­rung ste­hen ei­nem dann ne­ben der Ver­wal­tung des La­de­vor­gangs ver­schie­dene Funk­tio­nen wie La­desäu­len­fin­der, Prü­fung der La­de­punkt-Ver­füg­bar­keit, La­de­punkt­de­tails und die La­de­his­to­rie zur Ver­fü­gung. "Auch wenn die Ver­wal­tung ü­ber das Smart­phone läuft, die Kun­den­da­ten ge­ben wir selbst­ver­ständ­lich nicht an Dritte wei­ter", ver­si­chert Ste­phan Schrö­der von den Stadt­wer­ken Bad Sal­zu­flen. Strom­la­den oder Strom la­den? Der Ö­kostrom fürs Auto wird in Bad Sal­zu­flen ab Ja­nuar kos­ten­pflich­tig.

vom 22.12.2018 | Ausgabe-Nr. 51B

Drucken | Versenden