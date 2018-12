Öffnungszeiten der Verwaltung

Stadtbücherei, Stadtarchiv und VHS machen Ferien

Bad Sal­zu­flen. Die Dienst­stel­len der Bad Sal­zu­fler Stadt­ver­wal­tung sind am 24. und 31. De­zem­ber auf­grund ta­rif­ver­trag­li­cher Re­ge­lun­gen ge­schlos­sen. An den Brück­en­ta­gen zwi­schen Weih­nach­ten und Neu­jahr, also am 27. und 28. De­zem­ber hat die Ver­wal­tung zu den üb­li­chen Zei­ten geöff­net. Al­ler­dings sind an die­sen Ta­gen viele Ar­beitsplätze auf­grund von Ur­laub nicht be­setzt. Es ist da­her rat­sam für be­son­dere An­lie­gen vor­her einen Ter­min ab­zu­stim­men. Die Stadt­büche­rei bleibt vom 24. De­zem­ber bis zum 1. Ja­nuar ge­schlos­sen. Das Stadt­ar­chiv ist vom 17. De­zem­ber bis ein­sch­ließ­lich zum 2. Ja­nuar ge­schlos­sen. Die Volks­hoch­schule hat Weih­nachts­fe­rien vom 24. De­zem­ber bis zum 4. Ja­nuar und die städ­ti­sche Mu­sik­schule vom 21. De­zem­ber bis zum 4. Ja­nu­ar. Öff­nungs­zei­ten der Ver­wal­tung und der städ­ti­schen Ein­rich­tun­gen in den Weih­nachts­fe­rien

vom 22.12.2018 | Ausgabe-Nr. 51B

