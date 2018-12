Volle Fahrt Richtung Zukunft

Der erste Hybridbus im Kreis Lippe ist gestartet

Bad Sal­zu­flen (k­m). Er ist grün und rot, 12 Me­ter lang und hat einen ent­schei­den­den Vor­teil. Er fährt hy­brid­be­trie­ben. Der neue Stadt­bus der Stadt­werke Bad Sal­zu­flen geht oder viel­mehr fährt einen großen Schritt Rich­tung Zu­kunft. Das An­triebs­sys­tem des neuen Ci­taro Hy­brid des Her­stel­lers Mer­ce­des-Benz (E­vo­Bus) setzt sich aus ei­nem Euro 6 Die­sel­mo­tor, ei­nem un­ter­stüt­zen­den Elek­tro­mo­tor und ei­nem Sys­tem zur Brem­s­ener­gierück­ge­win­nung zu­sam­men. Da­bei funk­tio­niert der Die­sel­mo­tor als Haupt­an­trieb­s­ag­gre­gat. Der zu­sätz­li­che 16 KW-Elek­tro­mo­tor un­ter­stützt je nach La­de­zu­stand der Bat­te­rien je­weils bis zu 30 Se­kun­den den An­fahr­pro­zess des Om­ni­bus­ses. Wei­ter­hin schal­tet sich der Elek­tro­mo­tor in Last­pha­sen, wie etwa während der Be­schleu­ni­gung oder beim Berg­auf­fah­ren, zur Ent­las­tung des Die­sel­mo­tors eben­falls für bis zu 30 Se­kun­den zu. "­Die Ein­führung des Hy­brid­bus­ses ist ein wich­ti­ger Bau­stein in un­se­rer Stra­te­gie für um­welt­scho­nende Mo­bi­lität und un­ser En­ga­ge­ment für Elek­tro­mo­bi­lität", so Vol­ker Stam­mer, Ge­schäfts­füh­rer der Stadt­werke Bad Sal­zu­flen.

Trotz Die­sel­mo­tor ver­braucht der Hy­brid­bus bis zu acht Pro­zent we­ni­ger Kraft­stoff als ein herkömm­li­cher, die­sel­be­trie­be­ner Bus. Zu­sätz­lich ist er im Fahr­be­trieb hör­bar lei­ser und spür­bar kom­for­ta­bler. Ein Aspekt der Vol­ker Stam­mer nicht un­wich­tig ist, schließ­lich ist Bad Sal­zu­flen eine Kur­stadt. "­Die bis­he­ri­gen Rück­mel­dun­gen der Fahr­gäste sind po­si­ti­v", erzählt der Ge­schäfts­füh­rer der Stadt­wer­ke, "viele hal­ten vor al­lem das An­fah­ren für spür­bar sau­be­rer." Ein Schritt in die rich­tige Rich­tung al­so, schließ­lich ist der Hy­brid­bus nicht nur ge­fühlt sau­be­rer, son­dern spart jähr­lich un­ge­fähr die durch­schnitt­li­che CO2-Jah­res­e­mis­sion von zwei Vier-Per­so­nen-Haus­hal­ten ein. Al­ler­dings nur ein ers­ter Schritt. In der Zu­kunft sol­len in Bad Sal­zu­flen auch ein­mal Elek­tro­busse fah­ren. Al­ler­dings wird dies erst frühe­s­tens 2020 um­ge­setzt wer­den kön­nen. "­Der­zeit sind noch keine se­ri­en­rei­fen Elek­tro­busse am deut­schen Markt ver­füg­bar, die den heu­ti­gen An­for­de­run­gen des Stadt­ver­kehrs in Bad Sal­zu­flen genü­gen. Bei den Reich­wei­ten im aus­sch­ließ­li­chen Bat­te­rie­be­trieb gibt es der­zeit noch er­heb­li­che Ver­bes­se­rungs­not­wen­dig­kei­ten. Ins­be­son­dere der Ener­gie­ver­brauch für ganz­jäh­ri­ges Hei­zen und Kli­ma­ti­sie­ren der Fahr­zeuge schränkt die der­zei­ti­gen Reich­wei­ten ein. Die Lie­fer­zeit für E-Busse liegt im Mo­ment bei ca. 1,5 Jah­ren. Die deut­schen Her­stel­ler be­ab­sich­ti­gen, ab dem Jahr 2019 die Se­ri­en­pro­duk­tion von E-Bus­sen auf­zu­neh­men", so Sven Oehl­mann, Ge­schäfts­füh­rer von Karl Köhne Om­ni­bus­be­triebe GmbH, die den Stadt­bus im Auf­trag der Stadt­werke als Dienst­leis­ter be­treibt. Wei­ter auf Seite 20.

vom 22.12.2018 | Ausgabe-Nr. 51B

