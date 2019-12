Senioren Ratgeber erschienen

Netzwerk überreicht Exemplar an Bürgermeister Dr. Thomas

Bad Sal­zu­flen. Pünkt­lich vor dem Jah­res­wech­sel hat das Netz­werk für Men­schen mit Be­hin­de­rung und Se­nio­ren in der Stadt Bad Sal­zu­flen (NBS) sei­nen Rat­ge­ber ak­tua­li­siert und in neuer Auf­lage dru­cken las­sen. Ei­nes der ers­ten Ex­em­plare wurde jetzt Bür­ger­meis­ter Dr. Ro­land Tho­mas ü­ber­reicht. Seit 2003 be­steht das Netz­werk in der Stadt Bad Sal­zu­flen, seit 2010 als ge­meinnüt­zi­ger Ver­ein. Im Zuge des Haus­halts­si­che­rungs­kon­zep­tes 2009-2014 wurde das Se­nio­ren­büro der Stadt sei­ner­zeit er­satz­los ge­schlos­sen. Die­sen Man­gel ver­sucht das Netz­werk NBS seit­dem durch en­ga­gierte eh­ren­amt­li­che Ar­beit zu kom­pen­sie­ren. Mit der Her­aus­gabe des NBS Rat­ge­bers ist es dem Netz­werk ge­lun­gen, wie­der ein ü­ber­sicht­li­ches Heft mit vie­len Hin­wei­sen zu am­bu­lan­ter und sta­tionä­rer Pflege so­wie Frei­zeit, Bil­dung, Kul­tur und Sport für Men­schen im Al­ter oder mit Be­hin­de­rung zur Ver­fü­gung zu stel­len. Knapp 100 Sei­ten ist der NBS Rat­ge­ber stark ge­wor­den. Eine große Auf­gabe für die eh­ren­amt­li­chen Hel­fer des Ver­eins. Aber ge­mein­sam wurde es ge­schafft. "­Ge­mein­sam" ist ein wich­ti­ges In­stru­ment im Netz­werk NBS in Bad Sal­zu­flen. Ver­fügt das Netz­werk selbst nur ü­ber we­nige fi­nan­zi­elle Res­sour­cen, so macht das "­Mi­tein­an­der" das Netz­werk stark. "Viel kann man durch die ge­mein­same Kom­pe­tenz des NBS in den Be­rei­chen Be­ra­tung, Pfle­ge, Kul­tur und Sport er­rei­chen", so der Vor­sit­zende Mi­chael Mei­er. So un­ter­hält das NBS am Ki­lians­weg 7-9 im awb-Haus ein Be­ra­tungs­büro, dass an 28 Stun­den in der Wo­che er­reich­bar ist, sei es per E-Mail un­ter "­in­fo@nbs-ev-bad­sal­zu­flen.­de", te­le­fo­nisch un­ter der Num­mer (05222) 962 965 40 oder per­sön­lich zu ei­nem ver­ein­bar­ten Ter­min. Wei­tere In­for­ma­tio­nen und stän­dig ak­tua­li­sierte Mel­dun­gen und In­for­ma­tio­nen gibt es auf der In­ter­netseite des Ver­eins "ww­w.nbs-ev-bad­sal­zu­flen.­de".

vom 25.12.2019 | Ausgabe-Nr. 52A

