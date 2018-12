Gewinner der "Industrierallye" geht Skifahren

Durch die IHK-Standortkampagne werden Bürger und Unternehmen näher zusammen gebracht

Lemgo (ne). Die Ge­win­ner ei­ner "­In­dus­trier­al­lye" ste­hen fest: Die IHK will mit ih­rer Stand­ort­kam­pa­gne große Un­ter­neh­men und Händ­ler för­dern und hat Bür­ger und Fir­men durch das Preis­aus­schrei­ben mit Ral­lye­cha­rak­ter näher zu­sam­men ge­bracht. Was stellt die hei­mi­sche In­dus­trie ei­gent­lich her? Die­ser Frage sind die 260 Teil­neh­mer ei­ner "­In­dus­trier­al­lye" auf den Grund ge­gan­gen. Einen Mo­nat lang such­ten sie in den Schau­fens­tern von 14 Lem­goer Ein­zel­händ­lern nach Hin­wei­sen auf die rich­ti­gen Lö­sungs­wor­te. 16 der ins­ge­samt 214 Teil­neh­mer mit der rich­ti­gen Lö­sung "Lip­per le­ben auf dem Land. Aber nicht hin­term Mon­d" nah­men am Sams­tag noch ein­mal an ei­ner letz­ten Aus­lo­sung teil, die dann ent­schied, wer wel­chen Preis ge­winnt. Der erste Preis in Form ei­nes 500-Euro-Rei­se­gut­schei­nes ging an Till Jo­hann­mei­er. Stell­ver­tre­tend für ihn nahm seine Mut­ter den Preis ent­ge­gen. "Wir ha­ben mit der gan­zen Fa­mi­lie an der Ral­lye teil­ge­nom­men und hat­ten eine ganze Menge Spaß. Mein Sohn wird sich da­von höchst­wahr­schein­lich einen Ski­ur­laub gön­nen", ver­riet sie. Die Fa­mi­lie habe auch viele Ge­schäfte ent­deckt, die sie vor­her nie be­son­ders wahr­ge­nom­men hat­te, sagte sie. "­Genau das war auch Sinn und Zweck der Ak­tion", er­klärte IHK-Ge­schäfts­füh­re­rin Ma­ria Klaas. Mit der Ral­lye, die Teil der Stand­ort­kam­pa­gne "­In­dus­trie – Zu­kunft in Lip­pe" ist, wollte die IHK den Bür­gern na­he­brin­gen, was die Lem­goer In­dus­trie her­stellt. "­Gleich­zei­tig konn­ten wir den Lem­goer Ein­zel­han­del für ei­nige wie­der in­ter­essan­ter ma­chen." Mit Wolf­gang Jä­ger von Lemgo Mar­ke­ting hatte Ma­ria Klaas die Schau­fens­ter mit Pla­ka­ten und Werkstü­cken der Fir­men bestückt. Orts­ansäs­sige Un­ter­neh­men stell­ten die Preise zur Ver­fü­gung.

vom 19.12.2018 | Ausgabe-Nr. 51A

