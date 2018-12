Dieter Krüger holt den Königsspokal

Dritte Kompanie der Lemgoer Schützengesellschaft siegt beim Bataillonsschießen

Lemgo (vast). Für die Mit­glie­der der vier Kom­pa­nien der Lem­goer Schüt­zen­ge­sell­schaft von 1575 ging es beim Ba­tail­lons­schießen um at­trak­tive Preise und um Ruhm und Ehre im Schüt­zen­haus. Be­reits um 10 Uhr be­gann das Aus­schießen der be­gehr­ten Preise und Tro­phäen, und bis die Sie­ger fest­stan­den, ver­stri­chen noch ei­nige fröh­li­che Stun­den. Zunächst wur­den die Sie­ger des Kö­nig­spo­kals fei­er­lich ge­ehrt. An die­sem Wett­be­werb kön­nen der am­tie­rende Schüt­zenkö­nig und alle seine Vor­gän­ger teil­neh­men. Das Ren­nen machte letzt­lich Det­lef Krü­ger von der vier­ten Kom­pa­nie. Als beste Kom­pa­nie aus­ge­zeich­net wurde die dritte Kom­pa­nie. Bes­ter Ein­zel­schütze war Die­ter Kratz, der zu­dem noch den Ti­tel des bes­ten Se­nio­ren­schüt­zen hol­te. Auch die ins­ge­samt beste Scheibe konnte Die­ter Kratz an die­sem Tag vor­wei­sen, bei der er ganze fünf Mal ins Schwarze traf. Auch die Kom­pa­nie mit den pro­zen­tual meis­ten Teil­neh­mern war die dritte Kom­pa­nie, die dafür ein Fass Bier er­hielt. Zu­dem wur­den die 25 bes­ten Schüt­zen bei der Sie­ger­eh­rung mit ku­li­na­ri­schen Prei­sen wie Gän­sen, Pu­ten und En­ten be­dacht. Trau­rig war der Vor­stand, dass der Preis für den bes­ten Jung­schüt­zen in die­sem Jahr we­gen der aus­blei­ben­den Be­tei­li­gung nicht ver­ge­ben wer­den konn­te. Doch das soll im kom­men­den Jahr bes­ser wer­den, hof­fen die Schüt­zen.

