Kronenkreuzverleihung mit Empfang im Schloss

Langjährige Mitarbeiter werden für ihren unermüdlichen Einsatz geehrt

In der Chris­tus­kir­che Det­mold be­ka­men die Mit­ar­bei­ter die Kro­nen­kreuze für 25 Jahre Mit­ar­beit in der Dia­ko­nie. Fo­to: Stif­tung Eben-Ezer weitere Bilder »

Lem­go/­Det­mold. 39 Mit­ar­bei­ter er­hiel­ten am 22. No­vem­ber für ihre lang­jäh­rige Tätig­keit in der Dia­ko­nie das Kro­nen­kreuz in Gold. Das Kro­nen­kreuz ist Aus­druck der Wert­schät­zung für die Mit­ar­bei­ter und die von ih­nen ge­leis­tete Ar­beit. Ver­lie­hen wurde ih­nen diese Aus­zeich­nung im Rah­men ei­nes fei­er­li­chen Got­tes­diens­tes in der Chris­tus­kir­che in Det­mold. Lan­des­su­per­in­ten­dent Diet­mar Arends baute seine Pre­digt auf der Ge­schichte des Pro­phe­ten Elia auf, der nach lan­gem Kampf auf­gab und in die Wüste floh. Er­schöpft brach er un­ter ei­nem Gins­ter­strauch zu­sam­men und wollte nicht mehr wei­ter. Da kam ein En­gel zu ihm und sprach: "­Steh auf und iss! Denn du hast einen wei­ten Weg vor dir." Elia stand auf und ging 40 Tage und Nächte bis zum Berg Got­tes. Ge­rade in den hel­fen­den Be­ru­fen der Dia­ko­nie könne es vor­kom­men, dass man in eine Si­tua­tion wie Elia kom­me, an einen Punkt, an dem man nicht mehr wei­ter kön­ne, so Arends. "Ich wün­sche, dass Ih­nen dann solch ein En­gel be­geg­net, und Sie viel­leicht ein­mal selbst zu ei­nem En­gel für an­dere Men­schen wer­den", sagte Arends in sei­ner Pre­digt. Nach der Ver­lei­hung wa­ren die frisch Ge­ehr­ten und ihre Be­glei­ter auf einen Emp­fang in die pri­va­ten Räum­lich­kei­ten des Prin­zen­paa­res zur Lippe ins Det­mol­der Schloss ein­ge­la­den. Prinz und Prin­zes­sin Ste­phan und Ma­ria zur Lippe be­grüßten die Gäste per­sön­lich. Wie Prinz zur Lippe zu­vor in sei­ner in der Kir­che aus­ge­spro­che­nen Ein­la­dung be­tont hat­te, wa­ren er und seine Frau gerne Gast­ge­ber bei die­sem Er­eig­nis, denn die Dia­ko­nie sei tra­di­tio­nell eine Her­zens­an­ge­le­gen­heit in der Fa­mi­lie. Es war ein denk­wür­di­ger Abend, den alle gerne in Er­in­ne­rung be­hal­ten wer­den. Ge­ehrt wur­den eine Mit­ar­bei­te­rin der Dia­ko­nie­sta­tion Leo­polds­höhe, fünf Mit­ar­bei­te­rin­nen des Eli­sen­stifts, fünf Mit­ar­bei­ter der Fürs­tin-Pau­line-Stif­tung und 29 Mit­ar­bei­ter der Stif­tung Eben-Ezer, dar­un­ter Ul­rike Du­we, die auf 40 Jahre Tätig­keit in der Dia­ko­nie zurück­bli­cken kann.

vom 19.12.2018 | Ausgabe-Nr. 51A

