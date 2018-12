Konzert zum Jubiläum

Chor der Erlöserkirche feiert 75-jähriges Bestehen

Det­mold (g­w). Der Chor der Er­lö­ser­kir­che fei­ert in die­sem Jahr sein 75-jäh­ri­ges Be­ste­hen. Aus die­sem An­lass fand nun ein Kon­zert in der Kir­che am Markt statt. Nach­dem der Po­sau­nen­chor sein Kön­nen mit "A­way in an Man­ger" in der Be­ar­bei­tung von Carl-Theo­dor Hüt­te­rott un­ter Be­weis ge­stellt hat­te, er­klom­men die Chor­mit­glie­dern den Al­tar­raum, nicht nur vi­su­ell, son­dern auch akus­tisch per­fekt ein­ge­bet­tet in das Or­che­s­ter. Mit der an­spruchs­vol­len Kom­po­si­tion "­Nun komm der Hei­den Hei­lan­d", die aus der Fe­der von Bach stammt, be­wies der ge­mischte Chor, dass er zu­recht auch ü­ber die Stadt­gren­zen Det­molds hin­aus einen her­vor­ra­gen­den Ruf ge­nießt. Die Zuhö­rer er­leb­ten einen Chor, der nicht durch di­ven­haf­tes son­dern ge­wis­sen­haf­tes und künst­le­risch höchst an­spruchs­vol­les Auf­tre­ten ü­ber­zeug­te. Natür­lich durf­ten am Vor­abend zum zwei­ten Ad­vent auch die Klas­si­ker un­ter den Lie­dern, wie "Lasst uns froh und mun­ter sein" und "Fröh­li­che Weih­nacht ü­ber­all" nicht feh­len, die der Po­sau­nen­chor vor­trug, während auch die Ge­meinde zwi­schen­durch ein­stimm­te, wie bei "Es ist für uns eine Zeit ge­kom­men". Im An­schluss daran legte der Chor einen wei­te­ren be­ein­dru­cken­den Auf­tritt hin. "Das Wort ward Fleisch", klang es durch das Got­tes­haus, während Chor­lei­ter Jo­han­nes Pöld aber­mals den Takt­stock schwang.

vom 19.12.2018 | Ausgabe-Nr. 51A

