Ein Verhör zu Weihnachten

Jacqueline Macaulay und Wanja Mues glänzen

Bad Sal­zu­flen (ne). "Hei­lig Aben­d" ganz an­ders - gab es als Schau­spiel im Kur- und Stadt­thea­ter zu se­hen. Da­bei war der In­halt al­les an­dere als be­sinn­lich: Das Zwei-Per­so­nen-Stück ent­puppte sich als ge­sell­schafts­kri­ti­sches und auf­rüt­teln­des Schau­spiel mit psy­cho­lo­gi­schen Tricks. Schon der Be­ginn des Stückes, in dem Tho­mas, ge­spielt von Wanja Mu­es, fünf Mi­nu­ten lang nichts sagte und der Saal so still war, dass man eine Steck­na­del hätte fal­len hören, warf bei den Zu­schau­ern ei­nige Fra­gen auf. Tho­mas schrei­tet in ei­nem großen Raum auf und ab und sieht stän­dig auf die Uhr. Bis Ju­dith, ge­spielt von Jac­que­line Ma­cau­lay, in den Raum stol­pert. Ohne große Re­qui­si­ten schaff­ten es die Künst­ler mit ih­rem aus­drucks­star­ken und ener­gi­schen Schau­spiel die Zu­schauer in ih­ren Bann zu zie­hen. Das Stück von Da­niel Kehl­mann will Miss­stände auf­de­cken, das Rechts­sys­tem hin­ter­fra­gen und zum Nach­den­ken an­re­gen. Das ein­zige weih­nacht­li­che war in der Tat nur der Tag. Das Stück spielt am 24. De­zem­ber am späten Abend. "Wer sind Sie?", fragt Ju­dith den ihr su­spek­ten Tho­mas im­mer wie­der. Eine be­rech­tigte Fra­ge, denn er hält ihr vor­wurfs­voll alle ihre letz­ten Ak­ti­vitäten vor. Es gibt nichts, was er nicht weiß. Mit wem sie sich wo ge­trof­fen hat, die ge­naue Uhr­zeit dazu und wo sie in den letz­ten Jah­ren im Ur­laub ge­we­sen ist. Dass ein voll­kom­men Frem­der so viel ü­ber ihr Le­ben weiß, macht nicht nur Ju­dith stut­zig, son­dern wirft auch beim Pu­bli­kum ei­nige Fra­gen auf. Nach und nach stellt sich je­doch seine ei­gent­li­che Ab­sicht her­aus: Tho­mas ist Po­li­zist und ver­hört Ju­dith, da sie im Ver­dacht steht, um Mit­ter­nacht eine Bombe zu zün­den und un­be­tei­ligte Men­schen in Ge­fahr zu brin­gen. Sie soll mit ih­rem Ex-Mann un­ter ei­ner De­cke ste­cken, der sich im Ne­ben­raum zum Ver­hör be­fin­det. Die Phi­lo­so­phie-Pro­fes­so­rin und der Po­li­zist du­el­lie­ren sich mit Wor­ten und ver­tre­ten je­weils fest ihre Stand­punkte zu den Fra­gen, wie weit der Staat ge­hen darf, im Na­men der all­ge­mei­nen Si­cher­heit Grund­rechte zu ver­let­zen und wann der Punkt ü­ber­schrit­ten ist, ab dem sich Bür­ger, not­falls mit Ge­walt, zu Wehr set­zen soll­ten. Ob es ü­ber­haupt eine Bombe gab, wie Ju­dith im Ver­lauf des Ver­hörs zu­ge­ge­ben hat­te, blieb am Ende of­fen.

vom 19.12.2018 | Ausgabe-Nr. 51A

