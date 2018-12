Von "Ruy Blas" bis "Star Wars"

Bad Sal­zu­flen (la). Fe­lix Men­dels­sohn-Bar­tholdy, Wolf­gang Ama­deus Mo­zart und Pjotr Il­jitsch Tschai­kow­sky sind ebenso ver­tre­ten wie Leroy An­der­son, Leo­nard Bern­stein, Ge­orge Gers­hwin und John Wil­liams: Die Nord­west­deut­sche Phil­har­mo­nie hat ein brei­tes Spek­trum be­kann­ter und be­lieb­ter Meis­ter­werke auf dem Pro­gramm, wenn sie am Sams­tag, 22. De­zem­ber, um 19.30 Uhr ihr tra­di­tio­nel­les Weih­nachts­kon­zert in der Kon­zert­halle im Kur­park von Bad Sal­zu­flen gibt. Am Pult des Or­che­s­ters steht da­bei als Gast Pie­tro Bor­go­no­vo, für die so­lis­ti­schen Auf­ga­ben konnte die por­tu­gie­si­sche So­pra­nis­tin Leo­nor Ama­ral ge­won­nen wer­den. Kar­ten im Vor­ver­kauf zu 19 bis 32 Euro gibt es an der Thea­ter­kasse der Kur­ver­wal­tung, Te­le­fon 05222/952-909, und bei der Bür­ger­be­ra­tung im Rat­haus. Mit ei­nem "flot­ten Or­che­s­ter­stück", dem eine "glän­zende Rit­ter­lich­keit" be­schei­nigt wur­de, be­ginnt das Kon­zert: Die Ou­ver­türe "Ruy Blas" von Fe­lix-Men­dels­sohn-Bar­tholdy lei­tet das Weih­nachts­kon­zert ein. Wei­ter geht es mit Mo­zarts "­Cosi fan tut­te" so­wie Tschai­kow­skys "­Dorn­rö­schen" und "Schwa­nen­see", wor­auf die Glöck­chen-Arie aus "Lak­mé" von Léo De­li­bes, der Schnee­sturm-Wal­zer von Ge­orgy Svi­ri­dov oder die Pe­ters­bur­ger Schlit­ten­fahrt von Ri­chard Ei­len­berg für Stim­mung im Saal sor­gen wer­den. Das Ganze wird un­ter an­de­rem vollen­det mit Klän­gen aus Bern­steins "­Can­di­de", Gers­hwins "­Girl Cra­zy" oder Wil­liams "­Star War­s". Alan Sil­vest­ris "A Christ­mas Ca­rol" oder John Fre­de­rick Coats "Santa Claus is co­ming to tow­n" dür­fen nicht feh­len. Die mu­si­ka­li­sche Lei­tung hat als Gast der in Mai­land ge­bo­rene Di­ri­gent und Obo­ist Pie­tro Bor­go­no­vo. Er ar­bei­tete be­reits für zahl­rei­che Fes­ti­vals und mit vie­len nam­haf­ten Or­che­s­tern zu­sam­men. Im Ok­to­ber 2003 di­ri­gierte er die Uraufführung von Adriano Guar­nie­ris "­Me­dea" am Tea­tro La Fe­nice in Ve­ne­dig, eine In­sze­nie­rung, die vom Ver­band der ita­lie­ni­schen Kri­ti­ker mit dem Mu­sik­preis "Ab­biati 2003" aus­ge­zeich­net wur­de. Pie­tro Bor­go­novo ist mu­si­ka­li­scher und künst­le­ri­scher Lei­ter des Gio­vine Or­che­stra Ge­no­ve­se, ei­ner der äl­tes­ten und re­nom­mier­tes­ten ita­lie­ni­schen Kon­zert­ge­sell­schaf­ten, und Künst­le­ri­scher Lei­ter des In­ter­na­tio­na­len Wett­be­werbs Gian Bat­tista Viotti in Ver­cel­li. Als ge­frag­ter Obo­ist führ­ten ihn Gas­ten­ga­ge­ments be­reits an re­nom­mierte Häu­ser in Eu­ropa und Ame­ri­ka. Sein großes In­ter­esse an zeit­genös­si­scher Mu­sik brachte ihn mit nam­haf­ten Kom­po­nis­ten zu­sam­men, de­ren Werke er spielte und di­ri­gier­te, teils als Uraufführun­gen. Zahl­rei­che CD-Ein­spie­lun­gen do­ku­men­tie­ren seine Ar­beit. An der Sem­pe­ro­per Dres­den di­ri­giert er die Neu­in­sze­nie­rung von "­Sa­ty­ri­con". Leo­nor Ama­ral wurde in Lissa­bon ge­bo­ren, stu­dierte Ma­na­ge­ment an der Busi­ness School of Eco­no­mics in Lissa­bon und an der Wirt­schafts­uni­ver­sität Wien so­wie Ge­sang in Köln, Lü­beck und in Düs­sel­dorf. 2016 legte sie das Kon­zer­te­x­amen mit Aus­zeich­nung an der Ro­bert Schu­mann Hoch­schule Düs­sel­dorf ab. Die So­pra­nis­tin ist mehr­fa­che Erste Preisträ­ge­rin des Wett­be­werbs Ju­gend mu­si­ziert, ist Sti­pen­dia­tin des Ver­eins Ye­hudi Me­nu­hin Live Mu­sic Now Köln und war 2015 Se­mi­fi­na­lis­tin im Wett­be­werb "­Neue Stim­men" der Ber­tels­mann-Stif­tung. 2013/2014 sang sie im In­ter­na­tio­na­len Oper­ne­li­te­stu­dio am Thea­ter Lü­beck. Als Kon­zertsän­ge­rin be­gann sie mit dem Mu­sik­korps der Bun­des­wehr in der Köl­ner Phil­har­mo­nie, sang später im Ber­li­ner Dom, im Kon­zert­haus Ber­lin und im Aalto Thea­ter Es­sen. Seit der Spiel­zeit 2016/17 gehört sie zum So­lis­te­nen­sem­ble des Thea­ters Nord­hau­sen.

