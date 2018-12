"Sterbende begleiten"

Kreis Lip­pe. Um in­ter­es­sier­ten Män­nern Raum und Zeit zu ge­ben sich The­men wie Krank­heit, Ab­schied, Tod und Trauer auf ihre ei­ge­ne, in­di­vi­du­elle Weise zu nähern und sich dafür zu sen­si­bi­li­sie­ren, bie­tet der Am­bu­lante Hos­piz­dienst in Lippe erst­ma­lig einen Grund­kurs nur für Män­ner an. Das Se­mi­nar be­ginnt am Sams­tag, 12. Ja­nuar mit ei­ner Ta­ges­ver­an­stal­tung von 9.30 bis 16.30 Uhr, wei­tere sie­ben Ter­mine fin­den mon­tags abends (außer am 4. Fe­bruar) von 19 bis 21.15 Uhr statt. Der Kurs eig­net sich nicht für Män­ner, die ge­rade akut ei­gene Trauer ver­ar­bei­ten, heißt es in ei­ner Pres­se­mit­tei­lung. Die Kurs­ge­bühr be­trägt 95 Euro (inkl. Ver­pfle­gung am Sams­tag). Wei­tere In­for­ma­tio­nen und An­mel­dun­gen gibt es beim Am­bu­lan­ten Hos­piz- und Pal­lia­tiv-Be­ra­tungs­dienst, Leo­pold­straße 16, 32756 Det­mold un­ter der Te­le­fon­num­mer 05231/962800 so­wie un­ter "ww­w.hos­piz-lip­pe.­de".

vom 15.12.2018 | Ausgabe-Nr. 50B

