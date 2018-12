Kommunaler Klimaschutz

Kreis Lippe auf dem Weg zu EU-Fördermitteln

Der Kreis Lippe gehört zu den Ge­win­nern des zwei­ten Wett­be­werbs für kom­mu­na­len Kli­ma­schutz: (von links) Uwe Schul­te, tech­ni­sches Ge­bäu­de­ma­na­ge­ment, Ol­rik Meyer, Fach­ge­biets­lei­ter Im­mis­si­ons­schutz, Kli­ma­schutz, Ener­gie, Bo­den­schutz, Käm­me­rer Rai­ner Grab­be, Land­rat Dr. Axel Leh­mann, Det­molds Tech­ni­scher Bei­ge­ord­ne­ter Tho­mas Lam­me­ring und Dr. Ute Rö­der, Fach­be­reichs­lei­te­rin Um­welt und Ener­gie. Fo­to: Kreis Lippe

Kreis Lip­pe. Der Kreis Lippe hat die Chan­ce, För­der­mit­tel in Höhe von bis zu 13,5 Mil­lio­nen Euro aus dem Eu­ropäi­schen Fonds für Re­gio­nale Ent­wick­lung (E­FRE) zu er­hal­ten. Das Land Nord­rhein-West­fa­len (N­RW) hat in den ver­gan­ge­nen Mo­na­ten die Pro­jekt­an­träge für den Wett­be­werb "­Kom­mu­na­ler Kli­ma­schutz.N­R­W" von ei­ner un­ab­hän­gi­gen Ex­per­ten-Jury aus­wer­ten las­sen. Jetzt steht das Er­geb­nis fest: 13 Pro­jekte sol­len mit ins­ge­samt 60 Mil­lio­nen Euro vom Land ge­för­dert wer­den. Im Kreis Lippe kön­nen in fünf Pro­jekt­be­rei­chen ins­ge­samt 14 Maß­nah­men mit ei­nem Vo­lu­men von rund 16,8 Mil­lio­nen Euro zum Zuge kom­men. In der zwei­ten Pro­jekt­phase sind nun de­tail­lierte Pro­jekt- und Kos­ten­pla­nun­gen er­for­der­lich, um zwi­schen 2019 und 2022 die För­der­mit­tel ab­zu­ru­fen. "Ich freue mich, dass wir auf­grund un­se­rer lang­fris­ti­gen Stra­te­gien den Zu­schlag er­hal­ten ha­ben. Mit den För­der­mit­teln kön­nen wir in den kom­men­den Jah­ren die CO2-spa­rende Sa­nie­rung des Kreis­hau­ses und die Mo­bi­lität im Kreis Lippe ge­stal­ten", er­klärt Land­rat Dr. Axel Leh­mann. Der Kreis setzte in sei­nem An­trag für den Wett­be­werb auf ein ganz­heit­li­ches Kon­zept, in des­sen Fo­kus die ener­ge­ti­sche Sa­nie­rung des Kreis­hau­ses ebenso stand wie die Auf­wer­tung al­ter­na­ti­ver Mo­bi­litäts­mög­lich­kei­ten oder die Nut­zung der Di­gi­ta­li­sie­rung zur Er­zie­lung von Ener­gie­ein­spar­ef­fek­ten. Das Ge­samt­kon­zept ü­ber­zeugt durch Nach­hal­tig­keit und die jähr­li­che Ein­spa­rung von 2.200 Ton­nen CO2 nach der Um­set­zung al­ler Maß­nah­men. Die Sa­nie­rung des Kreis­hau­ses er­folgt mit Pas­siv­haus­kom­po­nen­ten, so­dass der Ge­bäu­de­ener­gie­ver­brauch weit un­ter den An­for­de­run­gen der Ener­gie­ein­spar­ver­ord­nung lie­gen wird. Auch bei der Aus­wahl des Ma­te­ri­als wer­den nach­wach­sende Roh­stoffe ver­wen­det und An­bie­ter, die vor­han­dene Bau­teile er­neu­ern, son­diert. Darü­ber hin­aus soll der Rad­ver­kehr im Nah­be­reich at­trak­ti­ver und die Ent­wick­lung weg vom mo­to­ri­sier­ten In­di­vi­dual­ver­kehr hin zu ÖP­NV, Rad- und Fußgän­ger­ver­kehr ge­för­dert wer­den. "Kli­ma­schutz heißt oft­mals di­cke Bret­ter boh­ren", so Dr. Ute Rö­der, Fach­be­reichs­lei­te­rin Um­welt und Ener­gie beim Kreis. "Da­her freuen wir uns umso mehr, dass die kon­ti­nu­ier­li­che Ar­beit nun Früchte träg­t." Für den Zu­schlag von großem Vor­teil war die enge Ko­ope­ra­tion mit den be­tei­lig­ten Kom­mu­nen, denn im Pro­jekt ist bei­spiels­weise eine Zu­sam­men­ar­beit auf dem Mo­bi­litäts­sek­tor vor­ge­se­hen. Rund eine Mil­lio­nen Euro der Ge­samt­för­der­summe ent­fal­len auf Pro­jekte in den kom­mu­na­len Part­ner­kom­mu­nen Horn-Bad Mein­berg, Lüg­de, Lage und Det­mold – die Lip­per wer­den da­her von vie­len Vor­ha­ben pro­fi­tie­ren.

