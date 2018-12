Arends folgt Janssen

Neuer Vor­stands­vor­sit­zen­der des Missi­ons­werks: Lan­des­su­per­in­ten­dent Diet­mar Arends. Fo­to: Lip­pi­sche Lan­des­kir­che

Kreis Lip­pe. Diet­mar Arends (55), Lan­des­su­per­in­ten­dent der Lip­pi­schen Lan­des­kir­che, ist der neue Vor­stands­vor­sit­zende des Evan­ge­li­schen Missi­ons­werks in Deutsch­land (EM­W). Arends folgt Pfar­rer Jan Jans­sen, der das Amt acht Jahre lang in­ne­hat­te. "­Die Ö­ku­mene spielt in mei­nem Le­ben eine große Rol­le", er­klärt der neue Vor­stands­vor­sit­zen­de, der ein Ge­mein­de­prak­ti­kum in In­do­ne­sien ab­sol­vier­te. Später als Ge­mein­de­pas­tor in Deutsch­land war er Zu­stän­di­ger für Dia­ko­nie und Ö­ku­me­ne. Als Lan­des­su­per­in­ten­dent der Lip­pi­schen Lan­des­kir­che ar­bei­tet Arends mit der Ver­ein­ten Evan­ge­li­schen Mission (VEM, Wup­per­tal) und der Goss­ner Mission ebenso zu­sam­men wie mit der Nord­deut­schen Mission (Bre­men), de­ren Prä­ses er ist. "Ich freue mich nun auf die neuen Her­aus­for­de­run­gen, de­nen ich im Dach­ver­band der Missi­ons­werke be­geg­nen wer­de", er­klärte er.

vom 15.12.2018 | Ausgabe-Nr. 50B

